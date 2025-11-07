Sectores de Guayaquil se quedarán sin agua hasta por 14 horas este domingo, 9 de noviembre

Interagua indicó que esta interrupción se debe a trabajos programados por parte de Celec EP-Transelectric en la subestación eléctrica Pascuales.

Guayaquil tendrá un corte prolongado del servicio de agua este domingo, 9 de noviembre. El suministro se suspenderá entre 12 y 14 horas en algunas zonas de la ciudad.

Interagua indicó que esta interrupción se debe a trabajos programados por parte de Celec EP-Transelectric en la subestación eléctrica Pascuales, que abastece de energía a la planta La Toma.

Esta falta de energía obligará a suspender el servicio de agua potable en determinados puntos de la ciudad.

Los trabajos eléctricos de Celec EP se ejecutarán desde las 00:00 hasta las 10:00 del domingo 9. No obstante, una vez entregada la carga eléctrica necesaria a Interagua, a través de la línea de 69 MW, se encenderán los grupos de bombeo para reiniciar la producción de agua, llenar las tuberías y restablecer el servicio.

La concesionaria señaló que este se irá restableciendo paulatinamente a partir de las 12:30 para los usuarios del norte, centro y sur, mientras que para los de la vía a la costa será a partir de las 14:00.

Como Interagua provee el servicio a cantones vecinos de Guayaquil, la paralización de la producción por falta de energía también afectará a esas localidades. Entre esos cantones están Nobol, Daule y Samborondón.

Horarios del corte

Norte, centro, sur, cantón Nobol, Durán y Amagua: desde las 00:00 hasta las 12:30 (12 horas y 30 minutos de interrupción).

Vía a la costa: desde las 00:00 hasta las 14:00 (14 horas de interrupción).

Confirmado.net – El Universo