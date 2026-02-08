Quito celebra Año Nuevo chino con danzas tradicionales, pandas gigantes y espíritu del Caballo de Fuego

QUITO, 8 feb (Xinhua) — La tradicional danza china de leones y dragones dio la bienvenida a un Festival Cultural en la ciudad ecuatoriana de Quito, organizado por la Academia de Lengua China Siyuan, con motivo de la próxima celebración del Año Nuevo chino o Fiesta de la Primavera, la festividad tradicional más importante del país asiático.

El Festival tuvo lugar en la noche del sábado en el auditorio de la Escuela Superior de Policía, ubicado al norte de Quito, y contó con la presencia de autoridades gubernamentales, representantes de la comunidad y empresarios chinos, además de una nutrida asistencia de niños, jóvenes y adultos, quienes disfrutaron de un ambiente festivo y familiar, lleno de luz y color.

En el lugar predominó el vibrante color rojo, realzado por decoraciones como linternas y faroles colgantes, para dar la bienvenida al Año Nuevo chino, que se celebra el próximo día 17 y corresponde al signo del Caballo de Fuego, símbolo de energía, pasión y valentía.

Sobre el escenario, estudiantes y profesores de la Academia lucieron vistosos trajes tradicionales y ofrecieron vibrantes presentaciones culturales, entre ellas la danza de mangas, interpretaciones musicales y recitales de poesía, que despertaron el entusiasmo del público.

Durante la celebración, el director de la Academia de Lengua China Siyuan, Cao Xiaohong, destacó el simbolismo de la fecha como tiempo de renovación, esfuerzo y superación, valores que reflejan el trabajo de estudiantes y docentes.

Cao reafirmó el compromiso del centro de estudios con la enseñanza del idioma chino y el fortalecimiento del intercambio cultural entre Ecuador y China, al resaltar los logros alcanzados en 2025, entre ellos la atención a cerca de 2.000 estudiantes, la consolidación de un modelo educativo presencial y en línea, y la expansión de su red académica.

«En este Año Nuevo del Caballo, renovamos nuestra determinación de avanzar con energía, responsabilidad y visión de futuro. Que este nuevo ciclo nos impulse a seguir trabajando juntos por la educación, el conocimiento y el fortalecimiento de los lazos culturales entre Ecuador y China», señaló.

El director destacó que el caballo, en la cultura china, simboliza el galope y el espíritu de lucha y afirmó que en el nuevo año, la Academia Siyuan continuará impulsando el espíritu del «caballo-dragón», como una invitación a despedir lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo.

Resaltó la obtención de becas internacionales gracias a convenios con universidades chinas y al apoyo del Gobierno chino, que permitió a estudiantes continuar su formación en ese país.

Destacó, además, la capacitación en idioma chino dirigida a personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador, como un avance en la cooperación bilateral.

Las expresiones artísticas despertaron gran interés entre el público, que aplaudió con algarabía a los artistas en escena, al permitir un acercamiento a la cultura china y a sus tradiciones.

El ecuatoriano Andrés Bolagay destacó en entrevista con Xinhua la importancia de este tipo de eventos, al considerar que fomentan el intercambio cultural.

«Muy bonito, hermoso. Este tipo de eventos deben repetirse siempre, fomentar la cultura y los lazos de amistad entre ambos países es algo que debemos hacer mucho. El Año Nuevo chino es algo muy grande, algo que ellos celebran bastante, y yo creo que fomentar esa cultura aquí es muy bonito», señaló Bolagay.

Personajes tradicionales chinos alegraron al público, incluyendo personas disfrazadas de pandas gigantes, y el Festival también ofreció la degustación de dulces tradicionales chinos y un fraterno intercambio de saludos y buenos deseos a la comunidad china con motivo de la llegada del nuevo año. Fin

