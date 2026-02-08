Urgente!

Meloni declara a los críticos de los JJOO como «enemigos de Italia» tras las protestas en Milán
Quito celebra Año Nuevo chino con danzas tradicionales, pandas gigantes y espíritu del Caballo de Fuego
El escándalo de los archivos de Epstein se lleva por delante al jefe de Gabinete del primer ministro británico
Ecuador hace historia en Quito y derrota a Australia, gigante de la Copa Davis
February 9, 2026

Meloni declara a los críticos de los JJOO como «enemigos de Italia» tras las protestas en Milán

  • febrero 8, 2026
  • 0
  • 145
  • 2 Min Read

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) –

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha condenado las protestas que estallaron este pasado sábado por la noche en la ciudad de Milán, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, y declarado que quienes se manifiestan en contra del gran evento deportivo no son más que unos «enemigos» del país.

«Miles y miles de italianos trabajan en los Juegos, algunos como voluntarios, porque quieren que su nación cause una buena impresión, sea admirada y respetada. Luego están ellos: los enemigos de Italia y los italianos, que se manifiestan ‘contra los Juegos Olímpicos'», ha criticado en un mensaje publicado en redes sociales.

Meloni ha asegurado que estos manifestantes están también detrás de incidentes como cortes de cables de ferrocarril para impedir la salida de los trenes en referencia a tres casos identificados el sábado en el norte del país y que la Policía investiga como posibles actos de sabotaje.

«Solidaridad, una vez más, con la Policía, con la ciudad de Milán y con todos aquellos que verán su trabajo socavado por estas bandas de delincuentes», ha zanjado Meloni en referencia a la protesta del sábado, cuando más de 3.000 personas se encaminaron hacia la Villa Olímpica para protestar contra los Juegos en una concentración que acabó degenerando en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad.

Seis personas acabaron arrestadas en medio de lanzamientos de bombas de humo y cócteles molotov por algunos de los participantes contra la Policía italiana, según el balance de las autoridades.

Con información de Europa Press / Imagenes Agencia Xinhua

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024