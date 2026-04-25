Premio internacional impulsa a científicas ecuatorianas y abre puertas globales

El talento femenino en la ciencia ecuatoriana comienza a ganar visibilidad internacional. Con el respaldo de la Universidad Técnica Particular de Loja, investigadoras del país acceden a una oportunidad clave para posicionar sus proyectos en el escenario global a través del premio L’Oréal–UNESCO For Women in Science.

Un reconocimiento que transforma la ciencia en la región

Durante años, el aporte de las mujeres en la ciencia ha permanecido en segundo plano, pese a su rol fundamental en la generación de conocimiento.

Hoy, iniciativas como el programa For Women in Science buscan revertir esa realidad, destacando la excelencia científica femenina y promoviendo su participación en espacios de alto impacto.

Este reconocimiento no solo visibiliza trayectorias, sino que también ofrece un incentivo económico de 10.000 dólares por país, además de acceso a redes internacionales, financiamiento y nuevas oportunidades de colaboración.

Ecuador gana espacio en la ciencia internacional

En los últimos años, Ecuador ha comenzado a posicionarse en este escenario.

En 2024, Ximena Jaramillo Fierro marcó un hito al convertirse en una de las primeras ecuatorianas en recibir este reconocimiento.

Un año después, en 2025, Ana Cecilia Villa consolidó este avance, fortaleciendo la presencia del país en la comunidad científica regional.

Estos logros reflejan el crecimiento de una generación de científicas que está colocando a Ecuador en el mapa de la investigación.

El rol de la UTPL en la promoción del talento femenino

La Universidad Técnica Particular de Loja se suma como aliado estratégico en la difusión de esta convocatoria, reafirmando su compromiso con la equidad y la investigación.

Actualmente, más del 50 % de quienes participan en proyectos científicos en la UTPL son mujeres, un indicador que evidencia avances, pero también la necesidad de seguir fortaleciendo estos espacios.

Desde la academia, el objetivo es claro: generar condiciones para que más investigadoras se proyecten, lideren y accedan a oportunidades internacionales.

Más allá del reconocimiento: romper barreras internas

Uno de los principales desafíos no es solo externo, sino interno.

Muchas científicas con trayectorias sólidas aún dudan en postular a estos espacios, lo que refleja la persistencia del llamado “síndrome del impostor”.

Superar esta barrera es clave para que más mujeres accedan a reconocimiento, financiamiento y redes de alto nivel.

Cómo postular al premio internacional

Las investigadoras ecuatorianas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer y ciudadana de Ecuador

Contar con título de doctorado

Tener experiencia en investigación en áreas STEM

Presentar un proyecto vinculado a una universidad o centro de investigación

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de mayo de 2026, ofreciendo una oportunidad concreta para proyectar el talento científico ecuatoriano a nivel global. FIN