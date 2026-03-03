Precio del petróleo se dispara por conflicto en Irán, mientras grandes productores anuncian aumentar la oferta global

La situación para Ecuador es desafiante considerando que la producción interna de crudo aún no logra llegar a los 500.000 barriles diarios.

El mercado global del petróleo reacciona con incrementos en los precios internacionales ante el conflicto armado en Medio Oriente, desatado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Mientras, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) resolvió aumentar la oferta mundial del a partir de abril.

El lunes, 2 de marzo, el crudo West Texas Intermediate (WTI, de referencia para Ecuador) subió a $ 72,67 por barril, marcando un incremento de $ 5,65 (8,43 %) en comparación con el día previo.

El precio del petróleo Brent escaló a $ 79,50 (9,10 %), según cifras de Bloomberg.



En medio de la incertidumbre por el futuro del suministro del “oro negro” a través del estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico y el golfo de Omán, la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó el domingo que aumentará en 206.000 barriles al día la producción de crudo, informó la agencia EFE, con base en un comunicado de la organización.

La decisión se fundamentó “en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo”, sin mencionar la guerra con Irán, que mantiene a los mercados en tensión.

La OPEP+ justifica la decisión de aumentar la extracción con “las perspectivas económicas globales estables y los actuales indicadores básicos sanas del mercado, reflejados en las bajas reservas de petróleo almacenadas”.

El aumento de 206.000 barriles por día durante el mes de abril forma parte de la dinámica de deshacer paulatinamente el recorte de 1,65 millones de barriles por día, decidido en abril de 2023, mediante aumentos escalonados de producción, agrega la nota.

Este proceso, iniciado el año pasado pero congelado en los últimos tres meses, continuará de forma gradual y acorde a las condiciones del mercado hasta alcanzar “en parte o totalmente” el volumen de los 1,65 millones de barriles recortados, señala el comunicado.

La próxima reunión de los ocho países líderes del grupo OPEP+ tendrá lugar el 5 de abril.Ecuador es vulnerable a la volatilidad del precio del crudo internacional y las acciones de los grandes productores.

Si bien el alza de la cotización del barril de WTI es positiva, porque aumenta los ingresos petroleros estimados, el país afronta un escenario complejo dado que la producción interna no la logrado llegar a los 500.000 barriles diarios.

Para 2026 se estimó en $ 53,5 por barril el precio promedio de exportación de crudo, según la proforma presupuestaria elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En 2025, en Ecuador la producción fiscalizada nacional de crudo llegó a 157,03 millones de barriles, con una producción promedio diaria de 430,21 mil barriles.

Los resultados reflejan una contracción de 7,9 % en el volumen total y de 7,6 % en la producción diaria respecto a 2024, de acuerdo datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

En enero de 2026, la empresa pública Petroecuador -que aporta alrededor del 80 % a la producción nacional- produjo 11,4 millones de barriles, con un promedio de 368.914 barriles al día, lo que representó un 2,6 % menos que en enero de 2025, según un reporte de la compañía estatal.

En febrero alcanzó los 364.670 barriles diarios, en promedio, y el 1 de marzo registró 364.227 barriles.

La empresa enfrenta desafíos en la cadena industrial, como el reciente incendio que afectó a la Refinería de Esmeraldas la noche del domingo 1 de marzo.

Las llamas consumieron parte de la Unidad SEVIA, que procesa fondos de vacío para reducir la viscosidad del crudo y producir fuel oil.Aún se desconocen las causas que originaron la emergencia.

Petroecuador aclaró el fuego se debió a “combustión del material derramado” y descartó que aquello haya representado un riesgo de propagación. (I)

Confirmado.net -El Universo