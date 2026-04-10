Petro pide a embajadora en Ecuador regresar «de inmediato”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tomó esta medida en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas con Ecuador, que impondrá aranceles del 100% a Colombia a partir del 1 de mayo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , ordenó el jueves (04.09.2026) a su embajadora en Ecuador , María Antonia Velasco, regresar «de inmediato» al país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.Imagen: Jorge Londoño/LongVisual/ZUMA/Picture Alliance

La medida ocurre en medio del agravamiento de la crisis diplomática bilateral entre ambas naciones sudamericanas, luego de que Quito elevará al 100 % los aranceles a su vecino a partir del 1 de mayo.

«Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador», aseguró el mandatario colombiano en la red social X.

Guerra arancelaria por seguridad en la frontera

Desde hace meses , estos países sostienen una guerra arancelaria iniciada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa , que alega haber tenido que elevar su gasto en defensa, pues considera que Bogotá no hace lo suficiente para proteger la frontera común.

Noboa afirmó hoy que no se puede llegar a acuerdos con un gobierno que no tiene «el mismo compromiso» para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en alusión a Colombia .

Petro respondió que el presidente del Ecuador insulta al gobierno colombiano «que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo».

Confirmado.net – DW