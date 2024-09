Migajas…Por Juan Cárdenas

¡Pónganse de acuerdo!: la fiscal pide prisión para Jorge Glas por construir en exceso, obras para Manabí, inclusive el hermoso parque de las Vegas en Portoviejo; pero viene el presidente y acusa a RC de haber entregado migajas a esa Provincia. Sólo como ejemplo, ¿es una migaja el majestuoso Puente de los Caras en Bahía de Caráquez, cuya construcción provocó la amargura de los “burros que vuelan”? El niño está asustado porque sabe que la gratitud y el cariño del pueblo manabita y ecuatoriano no se compra con el dinero de herencias ni evasiones, ni con los grandes negocios en familia. Y cuando la contratista fue descubierta con las manos en la firma del contrato con la estatal Petroecuador para la provisión de etanol, acudió al estribillo (¡cuándo no!): “la culpa es de Correa”, alegando que en 2012 fue invitada por ese gobierno a presentar ofertas de etanol para la elaboración de combustible. En ese estado de la causa, como dicen los letrados, el Mashi le respondió: ¡pero Usted NO es mi tía!

Como que ya detectan el rechazo en sus propias encuestas. Entonces quieren apurar su plan de privatizaciones, El Veguita alega que Petroecuador no está preparada para atender el negocio petrolero. Pero hasta hace 7 años si lo estuvo, tanto más que en Europa nos conocían como “el jaguar de América” por el desarrollo económico, seguridad ciudadana, equidad social y laboral, producción, servicios públicos satisfechos, óptima inversión de la renta petrolera en una extraordinaria obra pública que un mentirosillo llama “migajas”. Van por el campo Sacha, para privatizarlo a favor de las grandes petroleras transnacionales, con el cuento de atraer inversión extranjera, cuando sólo se relamen por cargarse con el crudo de ese campo que es la “joya de la corona” y como vinieron para hacer buenos negocios, no pueden consentir que esa producción sirva al bien común, en vez de engrosar sus saldos en paraísos fiscales. Es la visión de los “empresaurios”.

Comenzó el proselitismo electoral anticipado y eso, señores CNE y TCE, es ILEGAL. El mindefensa que casi no dice nada, abrió la boca para pedir el voto expresamente. Dijo: “no premies con tu voto a quieres tradicionalmente han legislado a favor de los criminales y en contra de los ciudadanos de bien…, no premies con tu voto a quienes obstaculizan el trabajo de nuestra ministra del Interior, Mónica Palencia…”. Además de campaña anticipada, ahí hay sesgos, calumnias y mentiras. Guarderitas, alias “denunciólogo”, tienes camello; o sólo te activas cuando es en contra del correísmo. ¿Es ése el evangelio de tu odio? Eres turro, por eso te zamarrean…

Dos cositas finales: el buque Escuela Guayas acoderó en el puerto español de Bilbao para festejar con baile y farra el cumpleaños de Su Excelencia la embajadora, suegra de la pobre señora Arrobo, ministra de Electricidad acusada de boicot por su propio jefe, en el relajo de los apagones de abril. Pensamos que iba a dar un paso al costado; pero no le importó a la improvisada diplomática que se trataba de la esposa de su propio hijo. ¿Valores?; ¿delicadeza?; ¿consecuencia familiar?: ni para remedio. Apetitosa troncha de momias cocteleras… La otra: trajeron con tanto apuro y atropello contractual la famosa barcaza turca y no ponen en funcionamiento porque no la pueden instalar y le culpan a la brisa del manso Guayas. Apúrense que los apagones están a la vuelta de la esquina.

Artículo firmado por Juan Cárdenas