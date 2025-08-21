Masacre en Avellaneda: disturbios en la Copa Sudamericana

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó convertido en una noche de barbarie, caos y sangre en Avellaneda. En el estadio Libertadores de América, durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, se desató una masacre entre hinchas que paralizó al fútbol argentino.

Las imágenes de los disturbios rápidamente se volvieron virales en redes sociales, mostrando golpes, corridas y enfrentamientos dentro y fuera del estadio.

❗️⚽️🚓 Boric condena actos de violencia en partido de la Copa Sudamericana



El presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó la trifulca ocurrida durante un partido de futbol entre los equipos Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, realizado en Argentina, en el… pic.twitter.com/OdTmSF9IrI — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 21, 2025

El presidente de Chile, Gabriel Boric, reaccionó en su cuenta de X señalando que lo sucedido «está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización». Además, subrayó que «nada justifica un linchamiento», aunque no precisó si se refería a algún hecho confirmado.

Si no murió nadie hoy es un milagro.

MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3 — Alerta 🚨 (@DeadAlerta) August 21, 2025

Por el momento no se ha informado de víctimas fatales, pero la policía argentina reportó la detención de al menos 300 aficionados de la Universidad de Chile involucrados en los incidentes.

El violento episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los estadios sudamericanos y la urgencia de medidas firmes para erradicar la violencia en el fútbol.