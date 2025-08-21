Urgente!

Trump: «¡Se vienen tiempos interesantes!” 
China pide abandonar cálculos geopolíticos en lucha contra el terrorismo 
China celebra las primeras ‘olimpiadas’ de robots como escaparate de su ambición tecnológica
Masacre en Avellaneda: disturbios en la Copa Sudamericana
August 21, 2025

Masacre en Avellaneda: disturbios en la Copa Sudamericana

  • agosto 21, 2025
  • 0
  • 581
  • 2 Min Read

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó convertido en una noche de barbarie, caos y sangre en Avellaneda. En el estadio Libertadores de América, durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, se desató una masacre entre hinchas que paralizó al fútbol argentino.

Las imágenes de los disturbios rápidamente se volvieron virales en redes sociales, mostrando golpes, corridas y enfrentamientos dentro y fuera del estadio.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, reaccionó en su cuenta de X señalando que lo sucedido «está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización». Además, subrayó que «nada justifica un linchamiento», aunque no precisó si se refería a algún hecho confirmado.

Por el momento no se ha informado de víctimas fatales, pero la policía argentina reportó la detención de al menos 300 aficionados de la Universidad de Chile involucrados en los incidentes.

El violento episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los estadios sudamericanos y la urgencia de medidas firmes para erradicar la violencia en el fútbol.

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Deportes

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
julio 16, 2020
Deportes Titulares

Tenis.-El español Rafa Nadal accede a octavos

Victoria del balear por 7-5 y 6-1 sobre el austriaco Dominic

admin
enero 2, 2024
Deportes Titulares

Tenis.-Carlos Moyà: «Con Rafa Nadal nunca se

El entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyà, se siente «muy contento»

admin
enero 3, 2024
Deportes Titulares

Oscar Pistorius, excampeón paralímpico, abandona la prisión

El convicto excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius salió este viernes (05.01.2024)

admin
enero 5, 2024
Deportes Titulares

Rafa Nadal: «Ha sido un partido muy

El tenista español Rafael Nadal comentó tras su victoria en los

admin
enero 5, 2024