Liga de Quito pierde el invicto en Copa Libertadores tras caer ante Lanús en Argentina

El equipo albo sufrió su primera derrota, pero se mantiene como líder del grupo G junto al conjunto argentino

Liga Deportiva Universitaria de Quito perdió su invicto en la Copa Libertadores tras caer 1-0 en su visita a Club Atlético Lanús, en un duelo clave por la tercera fecha del grupo G.

Pese a la derrota, el equipo ecuatoriano se mantiene en la cima de su grupo, ahora compartiendo el liderato con el conjunto argentino.

Un partido cerrado que se definió en el segundo tiempo

El encuentro fue parejo, aunque con dominio inicial del equipo local.

Lanús generó varias opciones en la primera mitad, poniendo a prueba al arquero Gonzalo Valle con remates de Eduardo Salvio y Marcelino Moreno, este último incluso estrellando un balón en el travesaño.

Liga de Quito apostó por un planteamiento defensivo, buscando sorprender al contragolpe con la experiencia del delantero Deyverson.

El gol de Cardozo que rompió el equilibrio

En el segundo tiempo, el técnico de Lanús movió sus piezas y encontró resultados.

Al minuto 74, Agustín Cardozo marcó el único gol del partido tras un centro preciso de Moreno.

El tanto llegó apenas minutos después de su ingreso, cambiando el rumbo de un partido que parecía encaminado al empate.

Reacción tardía de Liga de Quito

El entrenador albo Tiago Nunes intentó revertir el resultado con cambios ofensivos, incluyendo el ingreso de Michael Estrada.

El delantero tuvo la ocasión más clara para el empate, pero su remate fue desviado en la línea por la defensa rival, sellando la derrota ecuatoriana.

Así queda el grupo y lo que viene

Con este resultado, tanto Lanús como Liga de Quito comparten el liderato del grupo G, manteniendo abiertas sus opciones de clasificación.

En la próxima jornada:

Liga de Quito visitará a Mirassol Futebol Clube en Brasil

Lanús jugará como visitante ante Club Always Ready

Un grupo cada vez más competitivo

La derrota deja claro que el grupo G es uno de los más disputados del torneo.

Cada punto será clave en la lucha por avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Resultados de equipos ecuatorianos en Copa Libertadores

Tabla de posiciones actualizada del torneo

Próximos partidos de Liga de Quito

Con información de El Universo