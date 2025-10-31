Liga de Quito fue humillado 4-0 en Brasil y Palmeiras es el finalista de la Copa Libertadores 2025 

Los albos no pudieron sostener la ventaja de 3 goles y cayó por 4-0 ante el Verdao, que se medirá en la final al Flamengo para definir al campeón del torneo.

Palmeiras presumió su supremacía de local, la que ha tenido a lo largo del torneo, y goleó a Liga de Quito 4-0 en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores para convertirse en el segundo finalista de la Copa Libertadores 2025.

El Verdao fue muy superior a los albos y accedieron a la final del torneo. Foto: AFP

Un primer tiempo lleno de emociones, en donde claramente los brasileños fueron los dominadores del compromiso, pero anotó dos goles fuera de contexto, cuando menos se lo merecía.

Desde los primeros instantes se pudo ver un Palmeiras agresivo, que presionaba alto y trataba de golpear a su rival, para descontar los tantos de ventaja que tenían los albos. Sin embargo, esto duro 7 minutos y Liga pudo posicionarse mejor y ya no pasar apremio.

En su afán por marcar, Palmeiras comenzó a atacar por las bandas y a centrar de forma constante, para que Vitor Roque cabecee o logro bajar alguna pelota para alguno de sus compañeros. A pesar que la mayoría de los tiros no fueron acertados, dos de ellos fueron bien envíados y ahí llegarían los tantos de los locales.

El primero fue a los 19 minutos. Un centro desde el costado derecho de Allan encontró bien posicionado a Ramón Sosa, que le ganó el espacio a Ricardo Adé y cabeceó para poner el 1-0 transitorio.

El segundo fue por medio de una pelota parada, en el ocaso de la primera mitad. Otro lanzamiento largo encontró a Roque y este cabeceó al medio, en el rebote Bruno Fuchs recibió la pelota al borde del área chica y remató de derecha para colocar el 2-0 en el marcador. Así llegaron a 2-3 en el global para irse al descanso.

Para la segunda parte, el trámite fue el mismo. Palmeiras siguió atacando a tope, mientras que Liga se defendía cada vez más en su área, algo que Tiago Nunes no pudo corregir hasta el momento que se igualó el marcador global.

Los cambios del Verdao le dieron un nuevo respiro para continuar presionando arriba y encontrar las anotaciones que a la postre le dieron la clasificación al cuadro brasileño. El ingreso de Raphael Veiga fue el más atinado.

A los 68, una gran jugada de Víctor Roque en el costado izquierda termina en una gran asistencia para Veiga, que define a placer ante Domínguez para igual la serie global 3-3.

Instantes después, ya los albos con el ánimo por los suelos, Carlos Gruezo comete una infracción dentro del área a Allan y Wilmar Roldán dictamina la pena máxima. Al cobro fue Veiga que no falló y puso el 4-0 y puso a clasificar a los brasileños.

Liga no alcanzó a reaccionar y vio como se le escapó el pase a la final de la Copa Libertadores.

El duelo decisivo lo jugarán Palmeiras y Flamengo el próximo 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, en Perú. (D)

