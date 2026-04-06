Liga de Quito debuta en la Copa Libertadores ante Always Ready sin Ricardo Adé en el bloque defensivo

Los albos visitan al cuadro boliviano en El Alto. El cotejo se disputará desde las 19:00 de este martes 7 de abril.

Liga de Quito debuta este martes, 7 de abril, en la Copa Libertadores 2026 de visita al Always Ready, de Bolivia, en un encuentro que se disputará en el estadio Municipal El Alto, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, desde las 19:00 (hora ecuatoriana).

El conjunto universitario, que también juega en la altura, en Quito, fue semifinalista de la edición anterior del torneo continental. En dicha instancia fue eliminado por Palmerias, que cayó 0-3 en el duelo de ida, pero se impuso 4-0 en la revancha en el Allianz Parque.

A pesar de su buen desempeño en la Libertadores 2025, los albos llegan al partido de mañana en un complicado momento en el campeonato ecuatoriano, denominado comercialmente Liga Ecuabet.

El viernes anterior perdió de local 0-2 en el Rodrigo Paz Delgado ante Barcelona SC y descendió al séptimo lugar de la tabla de posiciones. El cuadro capitalino aún no encuentra el fútbol vistoso e imponente que lo ha caracterizado, principalmente en la altura de Quito.

Las críticas apuntan a su entrenador, el brasileño Tiago Nunes, quien llegó a Liga de Quito a mediados de la temporada anterior en reemplazo de Pablo Vitamina Sánchez.

Los albos no contarán para este duelo con el defensa haitiano Ricardo Adé, quien tiene una molestia muscular en el bíceps femoral derecho. El boliviano Gabriel Villamil, mediocentro, sí será de la partida en el cuadro azucena.

De su lado, el equipo local, el Always Ready, llega motivado por su buen debut en el campeonato de la División Profesional de Bolivia. Ganó 4-0 el viernes anterior al Real Tomayapo de Tarija y se ubica segundo en la tabla de posiciones por debajo del Blooming, que tiene mejor gol diferencia.

El elenco boliviano dirigido por Julio César Baldivieso, exjugador de Barcelona SC a finales de los 90, vuelve a la fase de grupos de la Libertadores luego de cuatro años de ausencia.

Llega en uno de sus mejores momentos, pues terminó en segundo lugar en el torneo local de verano.

El Always Ready es uno de los equipos mejor reforzados con miras al torneo continental. Sumó al defensa Richet Gómez, el extremo argentino Joel Amoroso, al también argentino Felipe Passadore, delantero, y al ariete paraguayo-boliviano Juan Godoy.

También incorporó al extremo izquierdo Fernando Nava y al lateral Máximo Mamani, formado en las inferiores de Vélez Sarsfield, de Argentina. (D)

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