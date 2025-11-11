Jorge Glas está entre los 300 presos de ‘alta peligrosidad’ que fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro

“Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, escribió Noboa, junto a fotografías en las que se observa el ingreso de Glas a esta prisión

El exvicepresidente Jorge Glas Espinel fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, este lunes, 10 de noviembre de 2025, jornada en la que se movilizó a 300 presos, considerados por el Gobierno ‘de alta peligrosidad’, desde diferentes prisiones del país hasta este centro carcelario ubicado en Santa Elena.

El exvicepresidente Jorge Glas fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Foto: Cortesía / X: Daniel Noboa

Así lo confirmó el presidente Daniel Noboa a través de una publicación en la red social X (antes Twitter).

“Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, escribió el mandatario, junto a fotografías en las que se observa al exvicepresidente del gobierno de la Revolución Ciudadana ser ingresado a la Cárcel del Encuentro.

Antes de que Noboa anuncie el traslado de Glas, este Diario consultó con la abogada del exvicepresidente, quien informó que no tenían conocimiento de este traspaso.

Glas Espinel fue trasladado a esta prisión, desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, por condenas que tiene en firme por casos de corrupción, como Odebrecht y Sobornos, y una sentencia de primera instancia por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

El pasado 3 de noviembre, la defensa del exvicepresidente de la República informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) concedió medidas provisionales a su favor “al constatar el riesgo cierto de daño irreparable a su vida, integridad personal y salud física y mental”.

Según Sonia Vera, la Corte le ordenó al Estado ecuatoriano lo siguiente:

Garantizar atención médica, psicológica y psiquiátrica permanente. Permitir visitas de su familia, defensa y médicos de confianza. Mantener la mesa técnica de salud. Rendir informes periódicos a la Corte sobre su estado.

A la vez, la Corte negó hospitalización urgente en una unidad médica con capacidad psiquiátrica, la aplicación de un régimen de arresto domiciliario terapéutico y un traslado a otro centro de privación de libertad. (I)

