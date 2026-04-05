Irán asegura que derribó tres aviones de Estados Unidos durante rescate de piloto

«Los aparatos enemigos que penetraron en el sur de Isfahán -entre ellos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130- fueron alcanzados y se encuentran actualmente en llamas», afirmó el mando central del ejército. También afirmó que la operación de rescate estadounidense había «fracasado».

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció este domingo que el oficial cuyo avión se estrelló el viernes en Irán fue rescatado «sano y salvo» durante una operación militar. (afp/ap)

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