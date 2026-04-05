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Ecuador.- Las autoridades de Ecuador detienen a siete personas e incautan una tonelada y media de droga
April 6, 2026

Ecuador.- Las autoridades de Ecuador detienen a siete personas e incautan una tonelada y media de droga

  • abril 5, 2026
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MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) –

Las autoridades de Ecuador han anunciado este sábado que han incautado una tonelada y media de droga en Guayaquil, en el oeste del país, donde también han sido detenidas siete personas por su presunta relación con la mercancía requisada.

El operativo se ha desarrollado en el puerto de Guayaquil, donde las fuerzas de seguridad han encontrado el cargamento en un contenedor de una de las terminales portuarias, ha informado en redes sociales el ministro de Interior del país sudamericano, John Reimberg.

«Seis sujetos fueron apresados en flagrancia dentro de la estructura y otro adicional en los exteriores», ha explicado el ministro, que ha detallado que la tonelada y media de droga estaba repartida en 18 bultos.

El titular de Interior de Ecuador ha añadido también que todos los detenidos han sido puestos a disposición judicial. «Seguimos trabajando», ha sentenciado.

Con información de EUROPA PRESS

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