Investigadores chinos desarrollan un innovador textil que ayuda a la IA a reconocer comandos de voz

NANJING, La inteligencia artificial (IA) puede impulsar las industrias tradicionales, mientras que las tecnologías tradicionales pueden, a su vez, impulsar la IA, como demuestra un nuevo estudio en el que un innovador textil ayuda a la IA a reconocer los comandos de voz al amplificar las cargas electrostáticas generadas durante el habla.

Científicos de la Universidad de Soochow crean un tejido acústico lavable y flexible que mejora el reconocimiento de voz de la IA, permitiendo controlar dispositivos y acceder a servicios en la nube con comandos hablados.Foto: Internet

Publicado esta semana en la revista Science Advances, este avance promete convertir las prendas en asistentes de la IA tanto intuitivos como siempre accesibles.

Liderado por investigadores de la Universidad de Soochow, el equipo diseñó un textil acústico triboeléctrico, denominado A-Textile.

A diferencia de los dispositivos acústicos convencionales, que son rígidos y voluminosos, el tejido es suave, flexible y lavable.

Puede aprovechar las cargas electrostáticas naturales que se generan en la ropa cuando una persona habla.

Los investigadores potenciaron este efecto creando una estructura multicapa con un recubrimiento compuesto de nanoflores tridimensionales de azufre de estaño incrustadas en caucho de silicona, junto con un textil carbonizado similar al grafito.

El tejido lavable y ligero para la IA alcanzó una precisión de reconocimiento de voz de hasta el 97,5 por ciento, lo que permitió el control remoto de electrodomésticos, según el estudio.

Los investigadores demostraron su aplicación práctica al uso para controlar de forma inalámbrica electrodomésticos inteligentes, ejecutando tareas como encender y apagar un aire acondicionado y una lámpara mediante comandos de voz simples.

El tejido también accedió con éxito a servicios en la nube, utilizando comandos de voz para operar aplicaciones de teléfonos inteligentes como Google Maps para la navegación, e interactuó con ChatGPT solicitando recetas de cócteles y un itinerario de viaje.

Confirmado.net – Xinhua