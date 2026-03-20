Estos son los rivales de Barcelona SC, Liga de Quito e Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2026

Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona SC estarán en la Libertadores; Deportivo Cuenca y Macará, en la Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana se realiza desde las 18:00 de este jueves 19 de marzo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en Luque, Paraguay.

En el primer torneo, el fútbol tricolor tendrá tres representantes: Independiente del Valle y Liga de Quito que clasificaron directamente tras proclamarse campeón y subcampeón del campeonato nacional, denominado comercialmente Liga Ecuabet.

Barcelona SC accedió desde la fase 2, instancia en la que dejó en el camino a Argentinos Juniors (Argentina) y pasó a la 3, escenario en el que eliminó a Botafogo (Brasil).

Los toreros integrarán el grupo D del certamen junto a Boca Juniors de Argentina, Cruzeiro de Brasil y Universidad Católica de Chile.

Liga de Quito será cabeza de serie del grupo G, mientras que Independiente del Valle lo será del grupo H.

Los albos integran el grupo junto a Lanús de Argentina, Always Ready de Bolivia y Mirassol de Brasil; mientras que Independiente del Valle comparte con Libertad de Paraguay, Rosario Central de Argentina y Universidad Central de Venezuela. (D)

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