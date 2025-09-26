Este es el reporte de vías cerradas en Ecuador por el paro nacional este viernes, 26 de septiembre

El ECU 911 emitió el reporte detallado de los ejes viales a escala nacional.
Los manifestantes se mantienen en las carreteras en el marco del paro anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a escala nacional. La convocatoria por parte del movimiento se dio el pasado 18 de septiembre.
El ECU 911 actualiza de forma periódica el reporte.
Estas son las vías cerradas en Ecuador:
Imbabura
- Ibarra – Zuleta- Cayambe (cerrada a la altura del barrio San Francisco (Esperanza) y puente de Rumipamba).
- Y De Salinas – El Juncal
- Eje Vial Rural Coñaqui-Urcuqui (cerrada en el desvío de Coñaqui).
- Otavalo -Cotacachi (cerrada en ambos sentidos de la E35 a la altura del partidero de Cotacahi, Iluman Y Peguche).
- Eje Vial Rural Otavalo Quiroga (cerrada a la altura de San Eloy y Rio Blanco).
Napo
- El Reventador-Y De Baeza (cerrada por deslizamientos).
- San Luis- Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair Km. 105 (cerrada en el sector San Marcos por pérdida de Mesa Vial).
Pichincha
- Cusubamba-Cayambe (cerrada a la altura del peaje Cangahua).
- Tabacundo-Cajas.
Tungurahua
- Baños – Penipe – Riobamba // Límite Provincial Tungurahua/ Chimborazo (cerrada por deslizamientos). (I)
Confirmado.net – El Universo