Este es el reporte de vías cerradas en Ecuador por el paro nacional este viernes, 26 de septiembre

El ECU 911 emitió el reporte detallado de los ejes viales a escala nacional.

Los manifestantes se mantienen en las carreteras en el marco del paro anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a escala nacional. La convocatoria por parte del movimiento se dio el pasado 18 de septiembre.

El jueves 25, los campesinos de las comunidades del pueblo Kichwa Karanki se movilizaron hacia el centro de la ciudad para expresar su rechazo al Decreto Ejecutivo 126. FOTOS: Juan Carlos Cevallos/API Foto: API

El ECU 911 actualiza de forma periódica el reporte.

Estas son las vías cerradas en Ecuador:

Imbabura

Ibarra – Zuleta- Cayambe (cerrada a la altura del barrio San Francisco (Esperanza) y puente de Rumipamba).

Y De Salinas – El Juncal

Eje Vial Rural Coñaqui-Urcuqui (cerrada en el desvío de Coñaqui).

Otavalo -Cotacachi (cerrada en ambos sentidos de la E35 a la altura del partidero de Cotacahi, Iluman Y Peguche).

Eje Vial Rural Otavalo Quiroga (cerrada a la altura de San Eloy y Rio Blanco).

Napo

El Reventador-Y De Baeza (cerrada por deslizamientos).

San Luis- Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair Km. 105 (cerrada en el sector San Marcos por pérdida de Mesa Vial).

Pichincha

Cusubamba-Cayambe (cerrada a la altura del peaje Cangahua).

Tabacundo-Cajas.

Tungurahua

Baños – Penipe – Riobamba // Límite Provincial Tungurahua/ Chimborazo (cerrada por deslizamientos). (I)

