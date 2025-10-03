Estas son las vías cerradas por el paro nacional hoy viernes, 3 de octubre

Imbabura se mantiene como el epicentro de las protestas.

El paro de los movimientos sociales por el retiro del subsidio al diésel sigue en Ecuador.

Obstáculos en la vía es la constante para evitar la circulación vehicular durante el paro indígena. Foto: Alfredo Cárdenas.

Las manifestaciones y bloqueos de vías en algunos tramos han persistido, especialmente en el norte del país.

En las primeras horas de este viernes, en la segunda semana del paro convocado por la Conaie, estas son las vías que presentan bloqueos:

Provincia de Pichincha

– Quito – Cayambe, cerrada en el sector de La bola de Guachalá por aglomeración de personas.

-Cayambe – Cajas, cerrada en el sector Loma Gorda, Santa María de Milán, por aglomeración de personas.

Provincia de Imbabura

-Vía Urcuquí – Chiriyacu, cerrada en el puente de Pigunchuela.

-Ibarra – Imbaya – Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaquí.

-Natabuela – Antonio Ante, cerrada a la altura de los semáforos de Natabuela.

-Otavalo – Cajas, cerrada.

-Ibarra – Zuleta – Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco (La Esperanza) y puente de Rumipamba.

-Otavalo – Cotacachi, cerrada a la altura de Carabuela y Peguche.

-Eje vial rural Otavalo – Quiroga, cerrada.

Provincia de Bolívar

-Guaranda – vía a Riobamba por Gallo Rumi, sector Vinchoa Grande – Las Herrería, cerrada por manifestantes, tierra en la vía, quema de llantas.

-Guaranda a Ambato, sector Quindigua cerca a la vuelta de Key, manifestantes impiden el paso vehicular.

-Estatira – Uquillas y avenida de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, sector Marcopamba, material en la vía y quema de llantas.

-Guaranda – Guanujo, vía Echeandía, sector Atandagua, manifestaciones a la altura del puente.

Provincia de Cañar

-Zhud – Cañar, Cuenca – Zhud – Cochancay, cerradas por manifestantes.

Provincia de Chimborazo

-Riobamba – Cuenca, cerrada por manifestaciones en los sectores San Felipe y San Martín del cantón Colta, ingreso a Palmira en el cantón Guamote-Tixán, Charicando y Pistishi cantón Alausí, y en el cantón Chunchi en el sector de Tolte y en el ingreso al cantón. (I)

Confirmado.net – El Universo