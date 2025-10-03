Urgente!

Agresión policial a un adulto mayor genera rechazo nacional en Ecuador
China insta a México a seguir normas de la OMC y proteger intereses de las empresas chinas
Estas son las vías cerradas por el paro nacional hoy viernes, 3 de octubre
La Casa Blanca prevé despidos por cierre de Gobierno
October 3, 2025

China insta a México a seguir normas de la OMC y proteger intereses de las empresas chinas

  • octubre 3, 2025
  • 0
  • 41
  • 2 Min Read

BEIJING, China insta a México a cumplir con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en sus investigaciones antidumping, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, manifestó hoy viernes el Ministerio de Comercio a través de un portavoz.

El portavoz hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación acerca de las recientes cuatro investigaciones antidumping mexicanas sobre productos chinos, entre ellos el vidrio flotado y las lonas de PVC.

China se opone firmemente a las medidas proteccionistas que perjudiquen sus derechos e intereses legítimos, y vigilará de cerca el desarrollo de las investigaciones, dijo el vocero.

Se ha tomado nota de que en lo transcurrido de este año, México ha abierto 11 de este tipo de investigaciones sobre productos chinos, casi el doble del total del año pasado, mientras que China ha seguido ejerciendo moderación a la hora de iniciar investigaciones relacionadas con medidas comerciales correctivas.

Con el telón de fondo del uso excesivo de aranceles por parte de Estados Unidos, China sostiene que todos los países deben trabajar juntos para oponerse al unilateralismo y frenar la propagación del proteccionismo, como también abstenerse de imponer restricciones a China bajo diversos pretextos como consecuencia de la coerción externa, aseguró el vocero.

En respuesta a los aumentos arancelarios y otras restricciones propuestas por México, el ministerio ha comenzado una investigación en torno a las barreras al comercio y la inversión, de conformidad con las leyes y las regulaciones relevantes.

«Sobre la base de nuestros hallazgos y circunstancias reales, China tomará todas las medidas necesarias para salvar resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, lo que incluye en el comercio y la inversión», señaló el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020