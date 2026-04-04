Estados Unidos rescata a un piloto del primer avión derribado por Irán en la guerra

Las tropas estadounidenses intensifican la búsqueda del segundo tripulante del caza F-15, cuyo paradero se desconoce. Las autoridades iraníes ofrecen una recompensa por su captura y se atribuyen el derribo de una segunda aeronave.

Estados Unidos ha recibido este viernes el aviso más contundente de que la guerra contra Irán, pese a las promesas del presidente Donald Trump, está lejos de estar ganada y de que Teherán se mantiene como un adversario peligroso. La República Islámica derribó este viernes un avión caza F-15 estadounidense, con dos tripulantes a bordo, sobre su territorio.

Uno de ellos fue rescatado pocas horas después por helicópteros de su país, según medios en Washington e israelíes. Del segundo se desconoce aún el paradero. Es la primera ocasión en que Irán ha derribado un avión militar estadounidense sobre su espacio aéreo en casi cinco semanas de guerra. Un segundo avión estadounidense, un A-10 Warthog, también se ha estrellado este viernes en la zona del golfo Pérsico y Teherán asegura haberlo abatido, según medios oficiales iraníes.

Ni el Pentágono ni el Comando Central, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo, se han manifestado de manera oficial hasta ahora sobre ninguno de los dos incidentes. En el caso del segundo, solo viajaba el piloto a bordo y ha podido ser rescatado, según medios estadounidenses.

El derribo del primer avión, sobre territorio iraní, según The Washington Post ocurrió en el suroeste del país. Aunque su piloto también ha podido ser rescatado, el segundo tripulante aún está desaparecido. Y la perspectiva de un aviador estadounidense vivo y a la fuga en el territorio hostil de Irán pone de relieve los riesgos de una guerra a la que la mayoría de los estadounidenses se opone, según las encuestas. Dos tercios de los votantes reclaman poner fin al conflicto cuanto antes, aunque no se logren los objetivos que se ha marcado Washington, según una encuesta de Reuters-Ipsos.

Las autoridades iraníes han lanzado llamamientos a la población civil para que alerte sobre cualquier indicio del paradero de la tripulación y han distribuido en redes sociales imágenes procedentes, supuestamente, del lugar donde se ha estrellado el avión, y los restos del aparato.

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