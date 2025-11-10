Esta es la multa por usar el celular al votar el 16 de noviembre 

Los ciudadanos no podrán tomar fotografías de la papeleta ni utilizar sus teléfonos móviles mientras se encuentren emitiendo su voto.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que está prohibido el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro del biombo durante el acto de votación en el referéndum y consulta popular del próximo 16 de noviembre, convocados por el presidente Daniel Noboa.

La medida, vigente desde los últimos comicios presidenciales, busca garantizar el secreto del voto y evitar prácticas de coacción o compra de sufragios. Los ciudadanos no podrán tomar fotografías de la papeleta ni utilizar sus teléfonos móviles mientras se encuentren emitiendo su voto.

Esta disposición también aplica para los vocales de las juntas receptoras del voto, quienes tampoco podrán usar celulares durante el proceso de sufragio ni durante el escrutinio, una vez concluida la jornada a las 17:00. Solo el responsable del conteo podrá emplear un dispositivo para realizar las operaciones matemáticas necesarias para llenar las actas.

Quienes incumplan esta restricción podrían enfrentar un proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por incurrir en una infracción electoral grave, de acuerdo con el artículo 279 del Código de la Democracia, numeral 12, que sanciona el “incumplimiento de las resoluciones del CNE y del TCE”.

La sanción contempla el pago de once salarios básicos unificados, equivalentes a $ 5.170, y un año de suspensión de los derechos políticos.

El CNE ratificó que esta disposición se mantiene tras denuncias recibidas en 2025 sobre presuntas presiones a ciudadanos para fotografiar su voto como comprobante de apoyo a determinados movimientos políticos, a cambio de incentivos económicos.

“Esto compromete la integridad del proceso electoral y puede distorsionar los resultados al influir indebidamente en la voluntad de los votantes”, señala la resolución emitida por el organismo en marzo pasado.

En las elecciones presidenciales anteriores, cerca de 900 personas fueron notificadas por incumplir esta norma al tomar fotografías de su papeleta, aunque se desconoce el estado actual de esos procesos. (I)

Confirmado.net – El Universo