China aumenta control de exportaciones de productos químicos precursores y estipula licencias para EEUU, México y Canadá 
November 11, 2025

  • noviembre 10, 2025
BEIJING, China añadió hoy lunes a Estados Unidos, México y Canadá a la lista de países que requieren licencias especiales de exportación para ciertos productos químicos precursores.

El Gobierno chino amplió el control sobre la exportación de productos químicos precursores, añadiendo a Estados Unidos, México y Canadá a la lista de países que requieren licencias especiales. La medida busca reforzar la supervisión y regulación del comercio de sustancias sensibles.Foto: Internet-Xinhua

La nueva norma, con efecto inmediato, fue emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Gestión de Emergencias, la Administración General de Aduanas y la Administración Nacional de Productos Médicos.

El ajuste implica revisar el catálogo de gestión de productos químicos precursores para exportación a países o regiones específicos, así como el catálogo de países o regiones específicos, añadiendo oficialmente a Estados Unidos, México y Canadá a este último.

Además, se incluyeron 13 tipos específicos de productos químicos precursores en el catálogo de gestión, con los nuevos controles enfocados explícitamente a las exportaciones a estos tres países de América del Norte.

Los exportadores ahora deben solicitar una licencia para enviar a Estados Unidos, México o Canadá los productos químicos precursores sometidos a controles.

Confirmado.net – Xinhua 

