Escombros impactan edificio de Oracle en Dubai Internet City, sin heridos

DUBÁI, 4 abr (Xinhua) — Los restos de escombros de una intercepción aérea impactaron contra el edificio de Oracle en Dubai Internet City, sin que se reportaran heridos, informó hoy sábado la Oficina de Medios de Dubái.
Los escombros impactaron la fachada del edificio, provocando daños limitados, añadió la fuente.
Más temprano, las autoridades respondieron de manera similar en Dubai Marina, después de que escombros de otra intercepción aérea alcanzaran la fachada de un edificio, sin que se registraran heridos ni incendios.
Las autoridades indicaron que los escombros provienen de intercepciones aéreas exitosas y exhortaron al público a seguir las actualizaciones únicamente a través de fuentes oficiales. Fin