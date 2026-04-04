Encuesta revela mejor opinión mundial de China que de EEUU

Una encuesta realizada por Gallup concluyó que China superó a Estados Unidos en términos de índices de aprobación mundial en 2025, con una media de 36 por ciento de aprobación para el liderazgo de China, en comparación con 31 por ciento para Estados Unidos.

El reporte de Gallup publicado hoy viernes señaló que la ventaja de cinco puntos porcentuales de China sobre Estados Unidos es la más amplia que se ha registrado en favor de China en cerca de 20 años.

El reciente cambio refleja un descenso en la posición de Estados Unidos junto con un incremento para China. La aprobación media del liderazgo estadounidense bajó de 39 por ciento en 2024 a 31 por ciento en 2025, para regresar a los niveles bajos previos, en tanto que la aprobación para China se elevó de 32 por ciento a 36 por ciento, indicó el reporte.

Los más recientes resultados se basan en la encuesta de Gallup realizada en 2025 en más de 130 países, con alrededor de 1.000 encuestados en cada país. La información no incluye las recientes acciones de la política exterior estadounidense en lo que va de 2026, es decir, su ataque contra Irán, ni su salida de 66 organizaciones internacionales.

La aprobación del liderazgo estadounidense ha disminuido en muchas naciones aliadas de Estados Unidos, entre ellas los socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El mayor desplome se registró en Alemania con 39 puntos porcentuales. Fin