En México destacan a Ecuador tras empate en amistoso: ‘Es un rival muy incómodo’ 

Los aztecas resaltaron lo hecho por la Tricolor en la eliminatoria sudamericana reciente.

Ecuador empató el martes 1-1 con México, en partido de preparación para la Copa del Mundo 2026 jugado en el estadio Akron en Guadalajara.

GUADALAJARA, México. Alan Minda (i) de Ecuador marca a Mateo Chávez de México. Foto: AFP

Germán Berterame, al minuto 3, con su primer gol con la selección, puso en ventaja a los locales

Jordy Alcívar, al 20 min, igualó de penal para la Tricolor, que llegó a 13 partidos sin perder.

Al final del compromiso, desde la selección azteca, destacaron lo hecho por su rival, que clasificó directo al Mundial en la eliminatoria sudamericana.

“Es un partido muy difícil contra un rival muy incómodo, que en Conmebol hizo un gran trabajo. Un partido especial, personalmente. Satisfecho porque pisé las zonas que querían los entrenadores”, expresó el defensor Mateo Chávez.

“Es un día especial para mí con la selección nacional, donde todo inició. Significó mucho para mí… de tantas emociones me desgasté un poquito», añadió. (D)

