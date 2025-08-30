Urgente!

El desempleo supera los tres millones de personas en Alemania
El desempleo supera los tres millones de personas en Alemania

Las vacaciones de verano y la debilidad económica han hecho que el desempleo en Alemania alcance su nivel más alto en muchos años.

En agosto de 2025, el número de desempleados aumentó en 46 000 personas con respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 3,025 millones. Según informa la Agencia Federal de Empleo de Núremberg, esto supone 153 000 personas más que en agosto de 2024.

Las vacaciones de verano no explican por sí solas esta evolución. «El mercado laboral sigue estando marcado por la recesión económica de los últimos años», comentó al respecto la presidenta del consejo de administración de la Agencia, Andrea Nahles. «Aunque también es cierto que ya hay los primeros indicios de estabilización».

Cifra no alcanzada desde 2015

En verano, suelen aumentar las cifras de desempleo porque las empresas contratan menos antes de las vacaciones y finalizan los contratos de formación. Aun así, las cifras de agosto no eran tan altas desde hace años. La última vez que el número de desempleados superó la barrera de los tres millones fue en febrero de 2015.

