Cooperación energética de China con Rusia es legítima y legal 

BEIJING, La cooperación comercial y energética normal de China con otros países, incluida Rusia, es legítima y legal, aseguró hoy jueves Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

China calificó de legítima su cooperación energética con Rusia y rechazó las sanciones y presiones de EE.UU. y Reino Unido, afirmando que tomará medidas si se vulneran sus intereses.Foto: Internet

Lin emitió las declaraciones en una rueda de prensa regular en respuesta a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que es hora de hacer que China haga lo mismo porque había recibido una garantía de la India de que suspendería las compras de petróleo ruso.

El vocero indicó que lo que Estados Unidos ha hecho constituye un caso típico de acoso unilateral y coerción económica, acciones que trastornarán gravemente las reglas económicas y comerciales internacionales y pondrán bajo amenaza la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro global.

Tras señalar que la posición de China sobre la crisis de Ucrania es objetiva, justa y franca, Lin dijo que China se opone firmemente a que Estados Unidos dirija el asunto a China e imponga sanciones unilaterales ilícitas y jurisdicción de brazo largo sobre China.

El portavoz advirtió que si los derechos e intereses legítimos de China se ven perjudicados, el país tomará contramedidas para defender firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo.

En respuesta a la decisión de Reino Unido de incluir compañías energéticas y operadores portuarios de China en una lista de entidades sancionadas por apoyar al sector energético ruso, Lin señaló que China deplora la decisión de Reino Unido y ha protestado ante ese país.

China se opone a sanciones unilaterales que no tengan ninguna base en el derecho internacional o autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, subrayó el vocero.

Si bien China se ha comprometido a promover conversaciones de paz sobre la crisis de Ucrania, los intercambios y la cooperación normal entre las empresas chinas y rusas no deben ser interrumpidos ni afectados, afirmó Lin.

China hará lo que sea necesario para defender firmemente sus derechos e intereses legítimos y legales, reiteró el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua