Conmemoraciones del Día de la Victoria de China el 3 de septiembre contarán con la asistencia de 26 líderes extranjeros 

BEIJING, Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, 26 líderes extranjeros asistirán a las conmemoraciones del Día de la Victoria de China en Beijing, anunció hoy jueves el ministro adjunto de Relaciones Exteriores chino, Hong Lei.

China realizará un gran desfile militar el 3 de septiembre con motivo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Entre los líderes extranjeros invitados a asistir a las conmemoraciones se encuentran el presidente ruso, Vladímir Putin; el secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong Un; el rey camboyano, Norodom Sihamoni; el presidente vietnamita, Luong Cuong; el secretario general del Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos y presidente laosiano, Thongloun Sisoulith; el presidente indonesio, Prabowo Subianto; el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim; el presidente mongol, Ukhnaa Khurelsukh; el primer ministro pakistaní, Shahbaz Sharif; el primer ministro nepalí, KP Sharma Oli; el presidente maldivo, Mohamed Muizzu; el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev; el presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev; el presidente tayiko, Emomali Rahmon; el presidente kirguís, Sadyr Japarov; el presidente turcomano, Serdar Berdimuhamedov; el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko; el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev; el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan; el presidente iraní, Masoud Pezeshkian; el presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso; el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa; el presidente serbio, Aleksandar Vucic; el primer ministro eslovaco, Robert Fico; el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el presidente interino de Myanmar, Min Aung Hlaing.

Por invitación del Gobierno chino, también asistirán a las conmemoraciones del Día de la Victoria jefes de parlamentos, vice primeros ministros y representantes de alto nivel de varios países, jefes de organizaciones internacionales y ex dignatarios políticos.

Con información de Xinhua