China y Sudáfrica celebran reunión de comisión binacional para reforzar la cooperación

CIUDAD DEL CABO, El vicepresidente chino, Han Zheng, se reunió aquí el jueves con su homólogo sudafricano, Paul Mashatile, y ambos copresidieron la novena sesión plenaria de la Comisión Binacional China-Sudáfrica.

China y Sudáfrica celebran la comisión binacional para fortalecer su cooperación estratégica en comercio, energía, tecnología e infraestructura, consolidando una alianza clave del Sur Global con creciente influencia internacional. Foto: Internet-Xinhua

En su discurso, Han afirmó que, bajo la orientación estratégica del presidente chino, Xi Jinping, y el jefe de Estado sudafricano, Cyril Ramaphosa, las relaciones entre los dos países han entrado en una «era dorada», se han elevado a una asociación de cooperación estratégica integral de la nueva era y están avanzando hacia el objetivo de construir una comunidad de futuro compartida de alto nivel.

En un mundo de cambios y desafíos entrelazados hoy en día, China y Sudáfrica, ambos grandes e importantes países en desarrollo en el Sur Global, comparten amplios intereses comunes y un amplio espacio para la cooperación, dijo Han, señalando que las relaciones China-Sudáfrica trascienden el ámbito bilateral y demuestran cada vez más una influencia global y estratégica.

Tras elogiar los importantes avances en la cooperación entre China y Sudáfrica en diversos ámbitos desde la octava sesión plenaria de la comisión binacional, Han afirmó que el profundo intercambio de opiniones en la novena sesión sobre la aplicación de los importantes consensos alcanzados entre los dos jefes de Estado, sobre los lazos bilaterales y sobre el avance de la cooperación en áreas clave, demostró plenamente el papel importante de la comisión en la planificación y coordinación de la cooperación bilateral.

Ambas partes coincidieron en que, bajo las nuevas circunstancias, la comisión binacional debe aprovechar al máximo su importante papel, convertir la amistad tradicional entre los dos países en una fuerza motriz duradera para el desarrollo de sus lazos, transformar la confianza política mutua en acciones concretas para salvar los intereses fundamentales de cada uno, y convertir una planificación estratégica sólida y práctica en resultados de cooperación tangibles, subrayó.

Han expresado su esperanza de que las autoridades de diversos ámbitos de ambas partes refuercen la comunicación y la coordinación, e identifiquen lo antes posible los proyectos clave y los pasos de implementación para la siguiente fase de cooperación, con el fin de garantizar más avances y resultados.

Han instó a ambas partes a reforzar la tradición de apoyo mutuo entre los dos países, mejorar la comunicación sobre cuestiones relacionadas con los intereses fundamentales de cada uno y los temas internacionales candentes, coordinar posiciones, y mantener los intercambios y la cooperación a todos los niveles y en todos los ámbitos.

También abogó por los esfuerzos para aprovechar las oportunidades de cooperación que brindan las de arancel cero de China para 53 países africanos, y finalizar, lo antes medidas posibles, los acuerdos de resultados tempranos en el marco del Acuerdo Marco de Asociación Económica para el Desarrollo Compartido.

Es necesario seguir mejorando la coordinación entre ambos países en ámbitos clave como la infraestructura, los recursos y la energía, ampliar la cooperación en el ámbito de la ciencia y la tecnología, así como reforzar los lazos entre los pueblos, añadió.

Por su parte, Mashatile dijo que, desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Sudáfrica hace 28 años, los lazos bilaterales no han dejado de desarrollarse tanto en profundidad como en amplitud.

La parte sudafricana está dispuesta a realizar esfuerzos conjuntos con la parte china para aprovechar al máximo el importante papel orientador y coordinador del mecanismo de la comisión binacional en el desarrollo de las relaciones bilaterales, implementar el plan de cooperación estratégica entre ambos países, aprovechar el potencial de cooperación y promover conjuntamente la modernización.

Sudáfrica valora el papel constructivo de China en la paz, la seguridad y el desarrollo mundial, acoge con satisfacción la Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por el presidente Xi, y está dispuesta a reforzar la coordinación con el país asiático en los mecanismos multilaterales para salvar conjuntamente el multilateralismo.

Han y Mashatile escucharon los informes de trabajo de las seis subcomisiones de la Comisión Binacional China-Sudáfrica sobre diplomacia, comercio e inversión, minerales y energía, medioambiente e infraestructuras, ciencia y tecnología, así como educación y cultura.

Confirmado.net – Xinhua