China trabajará con países de la ASEAN para enfrentar desafíos de seguridad 

November 8, 2025

  noviembre 7, 2025
BEIJING, China está dispuesta a unirse con los países de la ASEAN para enfrentar los desafíos de seguridad y elevar aún más su cooperación en defensa y seguridad, aseguró hoy viernes un portavoz militar chino.

China anuncia trabajo conjunto con la ASEAN para enfrentar desafíos de seguridad y fortalecer la cooperación en defensa y estabilidad regional.Foto: Internet-Xinhua

Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de medios de comunicación sobre las recientes reuniones del ministro chino de Defensa, Dong Jun, con sus homólogos de los países que integran la ASEAN.

Al señalar que la proximidad geográfica y los intereses entrelazados sustentan la seguridad compartida y el desarrollo común, Jiang señaló que la cooperación en defensa China-ASEAN se ha expandido tanto en profundidad como en alcance, a expandir ahora intercambios de alto nivel, conjunto, capacitación de personal, mantenimiento de la paz, lucha contra el terrorismo, servicios médicos, y rescate y ayuda en desastres.

Según el portavoz, durante sus reuniones en Kuala Lumpur, Dong alcanzó consensos importantes con sus homólogos de defensa de países de la ASEAN en torno al fortalecimiento de la cooperación en defensa y seguridad ya la salvaguardia de la paz y la estabilidad regional. China apoya firmemente la centralidad de la ASEAN en la arquitectura regional y está lista para trabajar con sus países miembros para mantener la paz, indicó el portavoz, subrayando la larga tradición de coexistencia armoniosa y los principios del diálogo y la colaboración por encima de la confrontación y las alianzas.

La meta, agregó Jiang, es construir una comunidad China-ASEAN más estrecha con un futuro compartido y crear un futuro mejor para la región.

Confirmado.net – Xinhua

