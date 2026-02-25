China incrementa tierras agrícolas de alta calidad e impulsa la modernización agrícola en 2025 

BEIJING, China incrementó su superficie de tierras agrícolas de alta calidad y registró un progreso sostenido de la modernización agrícola en 2025, según datos oficiales.

China amplía tierras agrícolas de alta calidad y avanza en la modernización agrícola en 2025. Foto: Internet-Xinhua

De acuerdo con las cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, China reportó la construcción y renovación de 75,68 millones de mus (5,05 millones de hectáreas) de tierras agrícolas de alto nivel el año pasado, llevando la superficie total de este tipo de terrenos agrícolas en todo el país a más de 1.000 millones de mus.

Las tierras agrícolas de alto nivel o alta calidad se refieren a espacios de cultivo que en general están bien equipados con instalaciones y pueden garantizar rendimientos estables y altos.

Entre los indicadores de progreso de la modernización agrícola en China, los avances científicos y tecnológicos ocuparon un lugar destacado, contribuyendo con más del 64 por ciento a la producción agrícola en 2025, según los datos.

Por su parte, la cuota de mercado de las variedades de semillas autóctonas para ganado y aves de corral, productos acuáticos y hortalizas superó el 80 por ciento, el 86 por ciento y el 91 por ciento, respectivamente.

La tasa general de mecanización para el cultivo, la siembra y la cosecha de cultivos alcanzó el 76,7 por ciento el año pasado, de acuerdo con la misma fuente.

De manera notable, el número de drones agrícolas en uso superó las 300.000 unidades, con un área de operación anual de más de 460 millones de mus. La conferencia central anual sobre el trabajo rural, realizada en diciembre de 2025, enfatizó que la modernización agrícola y rural tiene un gran impacto en la modernización general de China.

En la cita se hizo un llamado a realizar esfuerzos para promover el desarrollo de alta calidad de las tierras agrícolas de alto nivel en diferentes zonas y categorías.

Confirmado.net – Xinhua