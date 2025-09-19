China ayuda a fomentar un mundo propicio para el desarrollo de mujeres, afirma libro blanco

BEIJING, Trabajando con otros países, China está ayudando a acelerar la creación de un entorno internacional propicio para el desarrollo de las mujeres y un mejor mundo para todos, señala un libro blanco publicado hoy viernes.

Un libro blanco destaca cómo China, a través de su cooperación internacional y en el marco de iniciativas como la Franja y la Ruta, impulsa el desarrollo integral de las mujeres, promoviendo su participación en áreas clave como la paz, la seguridad y el cambio climático.Foto: Internet

China desempeña un papel líder en la implementación del espíritu de la IV Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer y en el impulso de la gobernanza global sobre problemas de mujeres a través de concretas, sostiene el documento, que lleva por título «Logros de China en el desarrollo integral de las mujeres en la nueva era».

El país integra la profundización de la cooperación en el desarrollo de las mujeres en los marcos de la cooperación de alta calidad en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y en la cooperación Sur-Sur, a fin de promover conjuntamente el desarrollo sostenible de las mujeres, señala el texto.

China también apoya a las mujeres para que desempeñen un papel activo en el mantenimiento de la paz y la seguridad, y en la resolución de desafíos como cambio climático, crisis de salud pública y desastres humanitarios, de acuerdo con el libro blanco.

Con información de Xinhua