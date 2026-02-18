Canciller alemán, abierto a prohibir redes sociales para menores

Berlín, 18 feb (dpa) – El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo estar a favor de prohibir el uso de las redes sociales para los menores de edad, al comentar una propuesta hecha por su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

«Si los niños de 14 años pasan actualmente hasta cinco horas o más frente a la pantalla cada día, si toda su socialización se lleva solo a través de este medio, no debemos sorprendernos de los déficits de personalidad y los problemas de comportamiento social de los jóvenes», declaró en el podcast político «Machtwechsel».

SIMBÓLICO – Una adolescente utiliza un teléfono inteligente en Leipzig, Alemania. Foto: Elisa Schu/dpa

Está previsto que los participantes en el congreso nacional de la CDU, que se celebrará el viernes, discutan una moción en la que se recomienda fijar una edad mínima de 16 años para el uso de las redes sociales como Instagram, Tiktok y Facebook, que iría «acompañada de una verificación obligatoria de edad».

El Partido Socialdemócrata (SPD), socio menor de la actual coalición gubernamental con la alianza conservadora CDU/CSU, también propuso recientemente un modelo para regular el uso de las redes sociales para los menores de edad. En un sistema escalonado por edades, se prevé una prohibición total de uso para los menores de 14 años.

Merz mostró su simpatía hacia ambos modelos, por más que reconoció su cautela ante cualquier tipo de prohibición. «En el fondo, debe prevalecer cómo se protege a los niños en una edad en la que también deben tener tiempo para jugar, aprender y concentrarse en la escuela», apuntó.

El político conservador dijo estar a favor de que los niños deben aprender a manejar los medios electrónicos en la escuela, pero rechazó el argumento de que «se les debe enseñar para que así puedan usarlos». «Entonces también habría que darles alcohol en la escuela primaria para que se acostumbren», puntualizó.

Con información de AGENCIA DPA