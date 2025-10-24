Urgente!

Buseta escolar se volcó en el sur de Quito: cinco niños resultaron heridos

Los menores fueron trasladados a casas de salud cercanas para una valoración más precisa.

La lluvia del jueves 23 de octubre en Quito dejó una furgoneta escolar volcada y cinco niños heridos al borde de un terreno baldío, adonde el automotor cayó después de perder el control sobre la vía.

Sobre las calles Leonidas Dubles y Byron Noboa, en el sector de Guamaní, el conductor de la buseta escolar, en aparente exceso de velocidad, abordó una curva pronunciada, perdió pista y se volcó en un lote abandonado, cubierto de vegetación.

El Cuerpo de Bomberos acudió a atender la emergencia en el sur de Quito y constató que cinco niños estaban atrapados en el interior de la furgoneta; procedieron a sacarlos con sumo cuidado, pues tenían contusiones y golpes producto del impacto.

Las autoridades informaron que no hubo víctimas fatales, pero los menores afectados fueron trasladados a hospitales cercanos para una valoración más precisa, luego de estabilizarlos en el lugar.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el siniestro ocurrió cerca de las 14:00 de este miércoles y produjo el cierre de la calle E8F en sentido norte-sur. Además, como detalles adicionales del evento, un menor herido fue dado de alta.

Tres fueron llevados al hospital del IESS de Chimbacalle y uno al Enrique Garcés. En el sitio, las autoridades de tránsito le practicaron un alcotest al conductor y dio resultado negativo.

La vía se habilitó una hora después de la atención a la emergencia, cuando el vehículo fue retirado del terreno. Todavía se desconoce el motivo principal del siniestro, pero desde el ECU911 aseguraron que se trata de una pérdida de carril debido a la lluvia que sorprendió a la ciudad, sobre todo en el sur de Quito. (I)

Confirmado.net – El Universo 

