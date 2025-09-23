Brasil y China crean grupo especial de trabajo sobre financiamiento agrícola 

SAO PAULO, Brasil y China acordaron la creación de un Grupo de Trabajo de Financiamiento Agrícola destinado a ampliar la cooperación bilateral en el sector, informó hoy lunes el Ministerio de Hacienda brasileño.

La decisión se tomó durante la Sesión Especial de Trabajo para el Desarrollo del Financiamiento Agrícola realizada el pasado jueves en el Museo del Café de la ciudad portuaria de Santos, en el estado de Sao Paulo.

El encuentro fue liderado por la secretaría de Asuntos Internacionales de la cartera brasileña, Tatiana Rosito, y el viceministro de Hacienda de China Liao Min.

«El objetivo es desarrollar propuestas concretas de acción conjunta que serán presentadas en la próxima reunión de la Subcomisión Económico-Financiera bilateral, en China, en 2026», señaló el comunicado oficial.

China es el principal socio comercial de Brasil desde 2009. Según el Ministerio, el encuentro tuvo como propósito profundizar la cooperación agrícola, explorando nuevas iniciativas y mecanismos financieros para reforzar la seguridad alimentaria.

«El diálogo destacó la complementariedad entre la experiencia de los ministerios de Hacienda en políticas de crédito y la del sector agrícola en garantizar un ambiente productivo moderno y sostenible», agregó la nota.

En la sesión, asesores del Ministerio de Agricultura de Brasil presentaron el Programa Camino Verde, orientado a la restauración de tierras degradadas y la atracción de inversiones en el agronegocio sostenible.

El encuentro integró la agenda de la delegación china en Brasil, que también participó en el 2º Foro de Cooperación Financiera Brasil-China y en la 11ª Reunión de la Subcomisión Económico-Financiera bilateral, celebradas en Sao Paulo los días 16 y 17 de septiembre.

Con información de Xinhua