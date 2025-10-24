¡A un paso de la final! Liga de Quito golea a Palmeiras en la semifinal de ida de la Copa Libertadores 

Con doblete de Gabriel Villamil y un tanto de Lisandro Alzugaray, los albos derrotaron 3-0 al verdao en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Liga de Quito y Palmeiras se enfrentaron en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025, y el conjunto ecuatoriano logró una ventaja contundente tras imponerse por 3-0 en un encuentro dominado de principio a fin.

Lisandro Alzugaray celebrando el segundo gol de Liga de Quito. Foto: EFE

Desde el arranque, Liga de Quito mostró superioridad en su juego colectivo y una intensidad que desbordó al cuadro brasileño. A los 5 minutos, el arquero Carlos Miguel evitó la apertura del marcador al contener un remate de Gabriel Villamil, y poco después volvió a intervenir ante un disparo de Leonel Quiñónez, en una acción que terminó con un cabezazo desviado de José Quintero.

La presión de los albos tuvo recompensa al minuto 15, cuando Gabriel Villamil abrió el marcador tras una precisa asistencia de Quiñónez, desatando la euforia en las gradas del Rodrigo Paz. Palmeiras, sorprendido por el ritmo de su rival, no lograba generar peligro ni encontrar espacios en campo contrario.

A los 26 minutos, el dominio local se reflejó nuevamente en el marcador. Tras una mano dentro del área de Andreas Pereira, el árbitro sancionó penal, y Lisandro Alzugaray lo convirtió con gran categoría para establecer el 2-0. El equipo brasileño, incómodo y sin reacción, apenas pudo acercarse sobre el final del primer tiempo, cuando Vitor Roque quedó mano a mano con Alexander Domínguez, pero el arquero ecuatoriano respondió con una atajada providencial.

En tiempo añadido, Gabriel Villamil volvió a aparecer tras una asistencia de Bryan Ramírez para sellar el 3-0 con el que Liga de Quito cerró un primer tiempo impecable: efectivo en ataque, ordenado en defensa y con una notable superioridad sobre Palmeiras.

En el segundo tiempo, el conjunto brasileño adelantó sus líneas y buscó recortar la diferencia, pero se encontró con un Alexander Domínguez invatible. El portero albo fue clave para mantener el arco en cero, interviniendo en varias ocasiones de peligro, especialmente ante un potente disparo de Ramón Sosa al minuto 83, que logró desviar con una gran reacción.

Cuando el encuentro se acercaba al final, Bryan Ramírez fue expulsado al minuto 90, dejando a Liga de Quito con diez hombres. El lateral no podrá disputar el partido de vuelta, una baja sensible para el equipo dirigido por Tiago Nunes.

Con esta victoria por 3-0, Liga de Quito toma una ventaja importante de cara al compromiso de vuelta, que se jugará el jueves 30 de octubre en el Allianz Parque de São Paulo, donde buscará sellar su clasificación a la final de Copa Libertadores. (D)

Confirmado.net – El Universo