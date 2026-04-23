A 50 días del Mundial 2026: todo lo que debe saber del torneo más grande de la historia

La cuenta regresiva ya comenzó. A solo 50 días del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, el planeta fútbol se prepara para una edición histórica que arrancará el 11 de junio y reunirá por primera vez a 48 selecciones en tres países anfitriones.

Un Mundial sin precedentes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después.

Será la edición más grande jamás organizada, con 48 equipos y un total de 104 partidos.El torneo se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será la primera Copa del Mundo organizada de forma conjunta por tres naciones.

El partido inaugural se jugará en el emblemático Estadio Azteca.

Ecuador ya tiene calendario definido

La selección de Ecuador tendrá un calendario exigente en la fase de grupos.

Debut: 14 de junio vs. Costa de Marfil en Filadelfia

Segundo partido: 20 de junio vs. Curazao en Kansas City

Tercer partido: 25 de junio vs. Alemania en Nueva York / Nueva Jersey

Estos encuentros serán clave para definir su paso a la siguiente ronda en un formato más competitivo.

Dónde ver el Mundial 2026 en Ecuador

Los aficionados podrán seguir todos los encuentros a través de distintas plataformas:

DSports y DGO transmitirán la totalidad de los partidos

Teleamazonas emitirá 40 partidos en señal abierta

Disney+ y ESPN ofrecerán una selección de encuentros, incluyendo los de Ecuador

Argentina defenderá el título

La Argentina llegará como campeona tras su victoria en el Mundial de 2022, en una edición donde selecciones como Brasil, Francia y España también apuntan al título.

La gran final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, uno de los escenarios más importantes del torneo.

El Mundial 2026 representa una transformación significativa en el formato del fútbol internacional.

La ampliación a 48 equipos busca mayor inclusión global, pero también implica desafíos logísticos y deportivos.

Además, la organización conjunta entre tres países refleja una nueva tendencia en grandes eventos deportivos, optimizando infraestructura y ampliando el alcance comercial del torneo.

Para Ecuador, esta edición representa una oportunidad clave para consolidarse como protagonista en el escenario internacional.

Con información de El Universo