Cuando el emperador Julio César, en su postrer momento se sintió traicionado por un incondicional, le reclamó: “tú también Brutus?”. Desde entonces, cuántos Brutus han ejercido el despreciable oficio de la traición. En 2017 lo sentimos en carne propia, cuando él y sus áulicos arrasaron con la Patria. Quedó como el Traidor. Y la frasecita de moda: “¿cómo me puedes traicionar así?”, increpando a Verdesoto por el informe sobre la existencia de actos de corrupción y la conclusión de que todo se desató cuando la EMCO a cargo de Hernán Luque Lecaro, asumió por decreto presidencial los directorios de las Empresas Públicas del Estado, con un portafolio de más de 14 mil millones de dólares a su disposición, pese a que son de los 18 millones de ecuatorianos. (¿Seremos tantos?, pues ni el Censo pudieron hacer…) ¿Pedían indicios de vinculación con los enjuagues de Luque, su Vicepresidente en el Banco de Guayaquil?: pues ya lo tienen en el informe de su otrora yunta del ama. Como el Brutus del cuento…

Le aconsejaron que salga a decir cualquier cosa, para desviar la atención del respetable. Que ha bajado el desempleo por miles, que ya no hay pobreza. Salen los pobres y le desmienten con sus estómagos vacíos y su miseria, que revisen a la baja las afiliaciones en el IESS. Las obras por ningún lado. Sólo las han reinaugurado no sé cuantas veces y cambiado los logos. ¿La inversión social?, por más que incluyan hasta los sueldos y salarios, no pinta. El gobierno ecológico que se ufana de luchar contra el uso y abuso del plástico, baja los impuestos a su importación. Los ambientalistas están estupefactos. Que hay que seguir atacando a la oposición, díganles nomás narcos, antipatria, odiosos, lo que sea, con tal de apuntalar la consulta. Nada es nada. Encima de todo viene este Verdesoto y más la riega ¡Renúncienle! “Ah, dejen nomás ahí flotando eso de que un iPad reemplaza a los radares. Algunitos se comieron el cuento… qué chuch…”

¿Recuerdan los grandes servicios prestados a los neoliberales por el Verdesotito? Llevó a la Asamblea la reforma al Código de la Democracia para cambiar el método de asignación de escaños del D’Hondt al Webster, con la intención de afectar el apoyo popular a la Revolución Ciudadana, consumando la ingobernabilidad como el signo del reparto en el sucio mercado de votos. Estuvo en la función electoral hasta asegurarse que su pana gane las elecciones. En el camino coadyuvó a que se elimine el mayor obstáculo: la candidatura del Presidente Correa, incluso llegó a proponer que se posterguen las elecciones hasta que salga la sentencia por influjo psíquico en su contra. Lo dijo Paúl Granda.

- Advertisment Article Inline Ad -

Nuestros hermanos y hermanas, sintiéndose abandonados y sin Patria, se ven forzados a salir por el peligroso, triste e ilegal camino de la migración, Capi Zapata, no lo hacen por tradición, es la desesperación lo que les obliga a dejar a la familia. Y cuando logran llegar, no se olvidan de los suyos y envían sus generosas remesas para que viva el País. Sus amigos mandan fortunas a los paraísos fiscales. Esa sí es una tradición pelucona.

En ejercicio de nuestro derecho a decidir en democracia, el 5 de febrero le diremos ¡8 veces NO! a su consulta. Para el CPCCS tengo mi “polla”. Para lo demás, ¡TODO 5!

Artículo firmado por Juan Cárdenas

Relacionado