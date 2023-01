…, o pídale la renuncia. Que uno de sus ministros, públicamente contradiga lo que él afirmó con tanto entusiasmo sobre la existencia de la narcopolítica en el Ecuador, polarizando además al país entre unos cuantos “patriotas” del SI y los “narcos” del NO, debe causarle urticaria. No es para menos, porque Zapata dijo que a lo mejor puede ser que un narcotraficante se anime a contactar a algún precandidato, consciente de que no tienen pruebas para las apocalípticas acusaciones del jefe. ¿O es el relato oficial?: “yo insulto, tú suavizas”. Truco propagandístico tipo Durán Barba. ¿Y la credibilidad?: “¡Qué chuch…!”

La “vejentud” recuerda que cuando requeríamos un certificado de honorabilidad y buena conducta, acudíamos a personas de reconocido prestigio y honestidad. Ahora van directo al Embajador imperial, que si está de mal carácter les moteja de narcos, (verbigracia generales y togados) y si le hacen cabrear, allí mismo les va quitando la visa. No respeta ni siquiera al gran cuñado. Patio trasero cuyo Canciller ni Fiscalía han dicho esta boca es mía ante esta forma de intervencionismo y sometimiento, el primero ocupado en impedir que una asilada diplomática ejerza su derecho a salvoconducto para protegerse del odio y persecución.

¿Recuerdan que en tiempos de la RC vociferaban por el “riesgo país”? Alegaban que a causa de la reducción de la Reserva Monetaria Internacional, el riesgo se disparaba peligrosamente. Ahora guardan la renta petrolera, los impuestos, los préstamos internacionales, los recursos para la obra pública en Suiza y el tal riesgo asciende a 1.677 puntos. Callan porque son tenedores y beneficiarios de papeles y bonos de deuda externa, garantizados precisamente con la dichosa RMI que nos está condenando a la pobreza y miseria, mientras los neoliberales cuentan por miles de millones el rendimiento económico de su actual empresa llamada Ecuador.

- Advertisment Article Inline Ad -

Este año la banca batió récord en utilidades por sobre los 600 millones de dólares. Un dato curioso y revelador: el Banco del Pacífico, que el año anterior ganó apenas 5 millones, ahora se alza con 100 millones. ¿Se descuidaron sus boicoteadores, encargados de destruirlo para privatizar a precio de gallina enferma? El oficialismo se queja de que las movilizaciones de junio último impidieron la venta de “nuestro” Banco. He ahí un resultado tangible y positivo, pese a las rabietas de los que hacen fila para comprarlo. El Banco del Pacífico con su gestión exitosa, desmiente a los que atacan a todo lo público y promueven la reducción del tamaño del Estado. La banca privada ha ganado más, NO porque haya financiado a los sectores productivos, sino porque cada vez encarece el costo de sus servicios.

Llegó Año Nuevo para saludarles con esperanza, solidaridad y gratitud por su generosa y tolerante lectura. Tenemos el voto como la herramienta para recuperar la ruta en democracia. Arranca la campaña oficial, la otra comenzó hace fuuuú, sin límite de tiempos ni del gasto electoral. ¿Y la autoridad? Que el oropel de la propaganda engañosa no vuelva a obnubilar la voluntad de los electores. Votemos bien. Por fin cayó el femicida uniformado. Que se quede nomás en Colombia, total esa policía lo capturó. Acá el “espíritu de cuerpo” juega al pepo. Murió O Rei; sólo nos queda RC…

Artículo firmado por Juan Cárdenas

Relacionado