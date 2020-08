Marcela Aguiñaga: “La revolución es muy difícil que sea eliminada, hoy la gente añora la RC”. Entrevista

Marcela Aguiñaga, Asambleísta por la Revolución Ciudadana no se cambió a la derecha que gobierna Ecuador y se mantuvo firme en sus convicciones y principios con la tendencia progresista de izquierda que gobernó Ecuador una década. Conversó con Marco Antonio Bravo.

Qué es lo peor que le ha sucedido al Ecuador en estos más de 3 años desde que llegó al poder Lenín Moreno con un plan de gobierno progresista pero que en la práctica fue y es de una derecha neoliberal?

“Lo peor que le ha pasado al Ecuador es la desinstitucionalización a todo nivel, los ecuatorianos no creen en las instituciones, no creen en la justicia, no creen en la función legislativa, un gobierno ausente de las políticas públicas, un gobierno que no decide …”

Porqué a la Revolución Ciudadana o al Correísmo no se le ha podido destruir si hemos visto, hemos sido testigos de todo un plan abrumador para acabar con esta tendencia política?

“Es imposible destruir un proceso, un proyecto político que mejoró la calidad de vida a la gente; la gente sintió que se gobernó para ellos con salud, educación, empleo, hasta los sectores más distantes llegaron las obras ..”

“Hemos tenido tres años de una embestida, contundente, horrorosa, apresados compañeros como Jorge Glas sentenciado por la coyuntura y no por las pruebas de un debido proceso; un proceso como Sobornos donde lo único que se busca es proscribir a un líder político que le sigue queriendo la gente, que lo sigue reconociendo a pesar de que está al otro lado del mundo y hace política a través de un celular, es un caso de estudio realmente Rafael Correa en torno a su liderazgo

La corrupción en tiempos de pandemia y antes de ella ha sido una constante en el régimen actual. Considera que la institucionalidad de control, judicial han estado a tono con la situación?

“Creo que tenemos una justicia selectiva en unos casos se va a velocidad del rayo, en otros a velocidad de tortuga (de Galápagos) que es mucho más lenta todavía. Me llama la atención que ciertas autoridades altamente cuestionadas que son aplaudidas desde ciertos medios de comunicación como el que se denomina Contralor General del Estado; Ecuador atraviesa por el rompimiento del estado de derecho…”

Es un hecho la proscripción del movimiento Compromiso Social con la última decisión del CNE a menos que el Tribunal Contencioso Electoral eche abajo tal pretención?

“Le tienen miedo a la Revolución Ciudadana por eso es que buscan todas estas argucias, todas estas artimañas, la participación política es un derecho humano, yo tengo derecho a hacer oposición o no al gobierno de turno…”

“Es hora de unir esfuerzos la tendencia del progresismo del centro a la izquierda tiene que fortalecerse hoy más que nunca, con madurez, con altura, con serenidad…(…) el momento histórico del Ecuador demanda avanzar; Marcela Aguiñaga estará en el lugar que me demande la historia, si es acompañando al binomio allí estaré, si es acompañando en la dirección del Guayas estaré nuevamente, creo que es indispensable devolver la fe a los ecuatorianos en estos días tan oscuros, tan desesperanzadores.”

Confirmado.net /