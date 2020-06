Buenas noticias para el mundo del tenis. Tras una reunión la ATP y la WTA han puesto fecha de regreso. El circuito masculino comenzará el 14 de agosto en Washington y el femenino el 3 de agosto en Palermo. Vamos a ver los torneos que tendrá el calendario masculino y femenino en 2020.

Mucho hemos tenido que esperar para conocer cuándo y cómo será la vuelta del tenis. En cambio al final ya tenemos noticias y son buenas. Tanto el circuito masculino como el femenino han establecido un número de torneos. Los dos comenzarán en agosto, primero el femenino (3) y luego el masculino (14). Ambos tendrán dos Masters 1000. Además el calendario masculino tal y como anunciaron deberá seguir actualizándose.

Calendario ATP 2020

En circuito masculino el retorno se hará en un torneo de categoría ATP 500. El protagonista para dar el pistoletazo de salida será Washington el 14 de agosto. La semana siguiente hay que destacar que el primer Masters 1000 Cincinnati, en el que defiende título Daniil Medvedev no se disputará en su sede habitual. Tal y como se confirmó el primer gran torneo del retorno del tenis masculino será en Flushing Meadows, que es la sede del US Open. Allí también a partir del 31 de agosto dará inicio el primer Grand Slam, de los dos que quedan por jugarse esta temporada. Será el US Open y se jugará en la misma sede que Cincinnati aunque con algunas restricciones.

El siguiente torneo dará inicio a la gira de tierra batida en Austria, el famoso torneo de Kitzbühel el 8 de septiembre. Este torneo se ha solapado con la segunda semana del US Open y por la ATP ha puesto unas normas a seguir. En la ciudad europea no podrá jugar ningún top 10, a excepción de esos que hayan jugado el US Open y hayan perdido. Luego llegarán dos Masters 1000 en arcilla con Madrid y Roma como protagonistas. Roland Garros se iniciará el 27 de septiembre. Después habrá actualizaciones por parte de la ATP para en principio seguir añadiendo nuevos torneos.

ATP 500 Washington (14 agosto)

Masters 1000 Cincinnati (22 agosto)

US Open (31 agosto)

ATP 250 Kitzbühel (8 septiembre)

Masters 1000 Madrid ( 13 septiembre)

Masters 1000 Roma (20 septiembre)

Roland Garros (27 septiembre)

Calendario WTA 2020

El circuito femenino comenzará con bastantes días de antelación al masculino, exactamente 11. La ciudad italiana de Palermo será protagonista. Luego hay un margen de 13 días hasta llegar a Cincinnati que dará inicio el 21 de agosto como torneo preparatorio antes del US Open. Tras el primer Grand Slam se realizará la vuelta a Europa con cuatro torneos, Estambul, Madrid, Estrasburgo y Roland Garros, todos ellos sobre arcilla. Después todo el protagonismo de la WTA se marcha hasta Asia. Korea, China, Wuhan, Nanchang, Tokyo y Shenzhen. Hay que señalar que hay dos torneos que se disputan durante la misma semana, Wuhan y Nanchang que darán inicio el 19 de octubre. Luego el WTA Trophy que volverá a disputarse en Zhuhai y cerrará el calendario femenino el torneo en Guangzhou.

Palermo (3 agosto)

Cincinnati (21 agosto)

US Open (31 agosto)

Estambul (7 septiembre)

Madrid (14 septiembre)

Estrasburgo (21 septiembre)

Roland Garros (28 septiembre)

Korea (5 octubre)

China (12 octubre)

Wuhan (19 octubre)

Nanchang (19 octubre)

Tokio (2 noviembre)

Shenzhen (9 noviembre)

WTA Trophy (16 noviembre)

Guangzhou (23 noviembre)

Con información de Canal Tenis

