Willian Pacho y Moisés Caicedo son nominados en el 11 ideal del FIFA The Best 2025

La nominación de los ecuatorianos refleja su rendimiento en clubes, ganando competiciones importantes y en la selección nacional, clasificando al Mundial 2026.

Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea FC, y William Pacho, defensor del Paris Saint-Germain, fueron incluidos entre los nominados al “The Best FIFA Men’s 11” 2025, reconocimiento que premia a los mejores futbolistas del mundo en cada posición durante la temporada.

Caicedo comparte terna con grandes figuras del mediocampo como Jude Bellingham (Real Madrid), Frenkie de Jong (Barcelona), Bruno Fernandes (Manchester United) y Enzo Fernández (Chelsea).

Por su parte, Pacho compite con defensores de elite como Marc Cucurella (Chelsea), sus compañeros Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Marquinhos (París Saint-Germain) y Virgil van Dijk (Liverpool).

Estas nominaciones destacan el rendimiento de ambos jugadores, tanto en sus clubes de élite como en la selección nacional.

Caicedo, campeón de la Conference League y el Mundial de Clubes impresiona por su capacidad para controlar el ritmo del juego y generar oportunidades, mientras que Pacho, campeón de la UEFA Champions League se distingue por su solidez defensiva y liderazgo en la zaga. (D)

