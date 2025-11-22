Sheinbaum saluda a Miss Universo mexicana por «levantar la voz» contra la injusticia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este viernes a su compatriota Fátima Bosh por ganar la víspera el certamen Miss Universo 2025 y por alzar la voz cuando fue insultada por el presidente del concurso, que se celebró en Tailandia.

«Muchas felicidades a ella (…). A mí me gustó que levantara la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella y es un ejemplo en ese momento», dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Al mismo tiempo, la gobernante mencionó que el Miss Universo siempre genera polémicas, pero evitó ofrecer detalles sobre el tema: «no vamos a entrar en ese debate».

La mandataria reafirmó su rechazo a un dicho popular, que una mujer «calladita se ve más bonita».

«Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, y ella levanta la voz, dice (que) hay una injusticia, se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas, y acaba ganando el concurso», reseñó la presidenta.

El episodio que protagonizó Bosh ocurrió en los primeros días del concurso, cuando el presidente del certamen, Nawat Itsaragrisil, ordenó al personal de seguridad retirar a la representante mexicana, quien denunciaba que había sido insultada por el directivo del evento.

Bosch denunció que el funcionario la llamó «tonta» y después del incidente el directivo tailandés dejó el cargo.

«Yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, estamos en el siglo XXI y no soy una muñeca para estar maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí para ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas», dijo la representante del país norteamericano al retirarse de la reunión de las concursantes.

La gobernante mexicana dijo que, por esa protesta pública, Bosh es un ejemplo para todas y todos.

«Es un ejemplo que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz», puntualizó Sheinbaum.

Luego de que Bosch fuera retirada de la reunión, otras participantes se levantaron del encuentro para expresar su solidaridad con la mexicana.

La ganadora es originaria del estado de Tabasco (sureste) y se convirtió en la cuarta mexicana que gana el concurso Miss Universo, después de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010, y Andrea Meza en 2020.

Además de la candidata mexicana, las finalistas fueron Praveenar Singh de Tailandia, Ahtisa Manalo de Filipinas, Stephany Abasali de Venezuela, y Olivia Yacé de Costa de Marfil. (Sputnik)