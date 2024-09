¿Qué pito tocan? Por Juan Cárdenas

Volvieron los apagones. Dijeron que era por mantenimiento de las líneas de transmisión; y ante la evidencia de que está afectada la generación eléctrica, aceptaron que la oscuridad será por lo menos de 4 días más, de a ocho horas, por el estiaje que no quisieron aceptar para no contradecir la versión del “error humano” y de la zarigüeya. Las represas de las hidroeléctricas están casi vacías. Por ahí salió un chapita asustado recomendando el uso de pitos para soplar y contrarrestar la inseguridad en medio de la penumbra anunciada. El comandante le desmintió y ahora nos preguntamos: “¿qué pito tocan?”, bajo la sospecha de que con el desmentido debilitaron el “plan ́Fénix” que era la esperanza de que nos devuelvan la seguridad, ante una violencia que no cede y nos aterra. ¿Será que nos quieren asustados para que nos resignemos a esta triste suerte?

En seguida actuó como relojito la comunicación de palacio, con el anuncio de una reforma constitucional para que regresen las bases militares extranjeras; y por el lugar donde lo anunció el presidente, parece que añora la base de Manta. Mas resulta que viene una alta vocera del imperio e informa que a los gringuitos no les interesa acá ninguna base, porque ya tienen los convenios aceptados mansamente para que esa poderosa fuerza militar, sus empleados civiles y hasta los contratistas anglosajones, puedan hacer lo que les de la gana en nuestro territorio porque no están sujetos a nuestras leyes, gozan de total impunidad y se ensucian sobre nuestra soberanía. Pero el anuncio les sirvió como un distractor, como una nueva “caja china o yanqui”, para distraernos del terrible impacto que causan los apagones, dejándonos en indefensión ante la sanguinaria criminalidad que nos atormenta, amén de la grave afectación a la incipiente producción nacional, al turismo, al empleo. Eso sí, los apagones son debidamente programados y anunciados. “Suplidos con eso”, decía la abuelita.

Y todo pretenden resolverlo a gritos. Hay un ministro que miente por cada diente, que amenaza y vocifera, que atropella en vivo y en directo la libertad de expresión de los medios de comunicación que agachan la cabeza para no perder la pauta, es el mismo que sostiene que los ríos de nuestro Oriente alimentan a la hidroeléctrica Toachi Pilatón, ubicada en las estribaciones de la cordillera occidental hacia la Costa. Prepotente y desorientadito el joven que convocó a los medios para decirles en su cara: o se alinean con el gobierno; o no hay financiamiento. Su jefe, para poner “el ejemplo”, también grita en contra de todos los que contradicen sus perlas en la campaña anticipada. “Cuatro pendejos” les llamó a los Asambleístas que levantan la voz en contra de este relajo. Ahora que volvió el Chavo del 8 a la pantalla, con su reclamo al Kiko de que no le tiene paciencia, vale advertir al nuestro que le tenga paciencia a la democracia, de lo contrario estaríamos ante una conducta dictatorial que no lo soportaría ni el 52% de equivocados y arrepentidos.

Los de CREO dicen que dejaron comprando entre otros insumos para combatir la violencia reinante, cerca de cien vehículos blindados, sobre todo para el traslado de las autoridades del sistema penitenciario; dónde estarán esos automotores que no han servido para la seguridad de los funcionarios de la SNAI que se movilizan sin custodia y son víctimas de sicarios. Más bien el perro de palacio se pasea con custodia policial…

Imagen La Calle