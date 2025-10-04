Putin afirma que Iniciativa para Gobernanza Global de China está estrechamente vinculada con visión de Rusia sobre seguridad euroasiática

La Iniciativa para la Gobernanza Global de China está estrechamente alineada con la visión de Rusia sobre la seguridad euroasiática, afirmó el jueves el presidente ruso, Vladimir Putin.

Al hablar en la sesión plenaria de la 22ª reunión anual del Club de Discusión Internacional Valdai, Putin indicó que la alineación de ambos marcos es adecuada para promover las relaciones entre Rusia y China y tiene importancia global.

Putin señaló que los jefes de Estado ruso y chino asistieron a las conmemoraciones que llevaron a cabo los dos países. Estos eventos marcaron la victoria en la Guerra Mundial Antifascista y reconocieron los sacrificios compartidos de ambas naciones para derrotar a la Alemania nazi y al militarismo japonés.

Durante las dos ocasiones, los líderes discutieron asuntos internacionales actuales y exploraron las maneras de fortalecer las relaciones bilaterales en sectores como economía, cultura y educación.

En cuanto a la política piloto de exención de visado de China para los ciudadanos rusos, Putin aseveró que Rusia introducirá una política recíproca para los ciudadanos chinos y se esforzará por acelerar el proceso.

En su discurso ante la Asamblea Federal en febrero del año pasado, Putin propuso construir una arquitectura de seguridad igualitaria e indivisible en todo el continente euroasiático.

Desde entonces, Rusia ha expresado su disposición para colaborar con los países del BRICS y los países de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) para establecer un nuevo marco de seguridad euroasiático. Dicho marco podría adoptar la forma de un modelo de interacción multilateral, que involucraría a la Unión Económica Euroasiática, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y otros países asiáticos o europeos que deseen participar.

Con información de Agencia Xinhua