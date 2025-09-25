Protestas en Ecuador dejan 85 detenidos hasta este jueves 

Las protestas arrancaron el lunes y de manera paulatina han ido sumando nuevos puntos.

Las protestas en Ecuador por el retiro del subsidio de combustible dejan hasta este jueves 85 personas detenidas.

Los militares y policías se han desplegados en varias provincias. Foto: EFE

El Ministerio del Interior confirmó esta mañana la cifra actualizada de detenidos.

La mayor parte de personas detenidas se encuentran en Imbabura y Pichincha, donde se han generado bloqueos.

De los 85 detenidos, 79 son hombres y 6 mujeres. En el grupo hay 75 mayores de edad y 10 menores, según datos del Ministerio del Imterior.

La Fiscalía ha comenzado a procesar a los detenidos. Los primeros procesados están vinculados al ataque en las instalaciones del Comando y de la Policía Judicial en Otavalo.

Según las primeras investigaciones, irrumpieron en las oficinas, rompieron el portón de ingreso, causaron daños materiales, sustrajeron documentos e indicios, e incendiaron más de diez vehículos –entre automóviles y motocicletas, institucionales y particulares–, además de maquinaria.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado procesa penalmente a trece personas por el presunto delito de terrorismo.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la jueza de la Unidad de Garantías Penales especializada en delitos de corrupción y crimen organizado acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para doce implicados, mientras que a una mujer le impuso medidas alternativas. (I)

