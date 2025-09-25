Protestas en Ecuador dejan 85 detenidos hasta este jueves 

Las protestas arrancaron el lunes y de manera paulatina han ido sumando nuevos puntos.
Las protestas en Ecuador por el retiro del subsidio de combustible dejan hasta este jueves 85 personas detenidas.
El Ministerio del Interior confirmó esta mañana la cifra actualizada de detenidos.
Las protestas arrancaron el lunes y de manera paulatina han ido sumando nuevos puntos.
La mayor parte de personas detenidas se encuentran en Imbabura y Pichincha, donde se han generado bloqueos.
De los 85 detenidos, 79 son hombres y 6 mujeres. En el grupo hay 75 mayores de edad y 10 menores, según datos del Ministerio del Imterior.
La Fiscalía ha comenzado a procesar a los detenidos. Los primeros procesados están vinculados al ataque en las instalaciones del Comando y de la Policía Judicial en Otavalo.
Según las primeras investigaciones, irrumpieron en las oficinas, rompieron el portón de ingreso, causaron daños materiales, sustrajeron documentos e indicios, e incendiaron más de diez vehículos –entre automóviles y motocicletas, institucionales y particulares–, además de maquinaria.
Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado procesa penalmente a trece personas por el presunto delito de terrorismo.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la jueza de la Unidad de Garantías Penales especializada en delitos de corrupción y crimen organizado acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para doce implicados, mientras que a una mujer le impuso medidas alternativas. (I)
Confirmado.net-El Universo