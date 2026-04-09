Presidente Daniel Noboa asegura que hay reservas adicionales en el embalse de Mazar

El mandatario informó que, en este momento, el nivel del embalse de Mazar, que normalmente estaría por debajo de 2.120, se encuentra en 2.136.

El presidente Daniel Noboa afirmó que existen reservas adicionales en el embalse de Mazar, en el marco de la recuperación de la capacidad de generación eléctrica en el país.

El Presidente Daniel Noboa se refirió a la situación energética del país, en su entrevista con Bloomberg. Foto: Presidencia de la República

En su entrevista con Bloomberg, el mandatario informó que, en este momento, el nivel del embalse de Mazar, que normalmente estaría por debajo de 2.120, se encuentra en 2.136, lo cual, recalcó el presidente, indica que hay reservas adicionales.

Noboa también aseguró que hay dos nuevas plantas hidroeléctricas en el occidente de los Andes, que tienen ciclos de lluvia distintos a las del oriente.

A la vez, el jefe de Estado afirmó que el Gobierno se ha preparado con plantas termoeléctricas, por lo que no se prevén problemas en este período, que termina a finales de abril.

“Nuestro plan a tres años es aumentar la energía solar, eólica y geotérmica, aprovechando incluso la energía volcánica”, resaltó el presidente.

Lo dicho por Noboa refuerza lo que sostuvo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, a este Diario, sobre un buen manejo de los embalses.

“El embalse se reduce cuando hay necesidad de energía, y lo que hemos hecho desde enero de 2025 es mantener los embalses arriba y lo que hicimos fue manejar mejor los embalses.

Y luego desde diciembre hasta inicios de enero utilizamos el embalse y después volvimos a tener buenos caudales y volvimos a mantener arriba; eso es un manejo responsable.

Uno no tiene que tener miedo cuando utilizamos el agua de los embalses, porque para eso están.

Cuando ven disminuido el embalse es verdad, porque no hay lluvia suficiente y tampoco motivo de alerta, sino de uso estratégico”, puntualizó la ministra. (I)

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