October 16, 2025

Pese al anuncio gubernamental, las vías en Imbabura siguen bloqueadas

  • octubre 16, 2025
  • 0
  • 181
  • 2 Min Read

Varias vías de la provincia de Imbabura amanecieron bloqueadas este jueves, un día después de que el Gobierno anunciara el fin del paro tras una reunión con dirigentes indígenas locales.

El ECU 911 reportó que aún se registran cierres y manifestaciones en sectores de Imbabura, Pichincha y Carchi, lo que demuestra que las protestas no han cesado del todo, pese a los anuncios oficiales.

Por su parte, la excandidata presidencial Pacha Terán ratificó que las movilizaciones continuarán en Imbabura como parte del #ParoNacional2025. Terán explicó que no se adhieren a las decisiones tomadas por los dirigentes que dialogaron con el Ejecutivo, pues consideran que no se han atendido las demandas del pueblo indígena y campesino.

Mientras tanto, la ministra de Gobierno, Zaidar Rovira, afirmó que este jueves iniciarán las labores de limpieza y reapertura de vías en la provincia. Según dijo, el eje social del Gobierno, encabezado por la vicepresidenta, se encuentra en territorio “con un objetivo claro: reactivar Imbabura”.

A pesar de los esfuerzos oficiales, la situación en el norte del país sigue siendo tensa, con bloqueos  y presencia policial y militar en varios puntos de la red vial estatal.

Confirmado.net / NotiMundo / Ecuador Inmediato / Ministerio de Gobierno

Imagen de portada Primicias

