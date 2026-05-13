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May 13, 2026

Paramount+ y DSports transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026: así podrás ver la Copa del Mundo en Ecuador

  • mayo 13, 2026
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La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empieza a mover millones de fanáticos en Sudamérica. Paramount+ y DSports confirmaron una alianza estratégica para transmitir los 104 partidos del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, incluyendo cobertura especial para Ecuador y el resto de la región.

Paramount+ y DSports sellan alianza para el Mundial 2026

La plataforma de streaming y la señal deportiva anunciaron que ofrecerán una cobertura total de la próxima Copa del Mundo en seis países sudamericanos:

  • Ecuador
  • Argentina
  • Chile
  • Colombia
  • Perú
  • Uruguay

El acuerdo permitirá a los usuarios acceder a todos los encuentros del torneo tanto por televisión satelital como vía streaming desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

El Mundial 2026 será histórico porque reunirá por primera vez a 48 selecciones y tendrá un total de 104 partidos.

¿Cómo funcionará la transmisión del Mundial 2026?

Desde el 1 de junio de 2026, las señales DSports, DSports 2 y DSports+ estarán integradas dentro de la aplicación de Paramount+.

Los suscriptores podrán disfrutar de:

  • Los 104 partidos en vivo
  • Programación deportiva las 24 horas
  • Previas y análisis especializados
  • Resúmenes y contenido exclusivo
  • Cobertura en directo desde Estados Unidos, México y Canadá

El director de DSports, Hernán Bidegaín, aseguró que la cobertura incluirá más de 900 horas de programación en vivo y enviados especiales en los tres países sede.

Ecuador tendrá cobertura especial durante el Mundial

La alianza pone énfasis en las selecciones sudamericanas con mayor audiencia, entre ellas la Selección de fútbol de Ecuador.

Según DSports, la cobertura seguirá minuto a minuto el desempeño de Ecuador, Argentina, Colombia y Uruguay durante toda la Copa del Mundo.

La expectativa es alta para la Tricolor, que disputará su quinto Mundial y llega con una generación liderada por futbolistas como Willian Pacho y Piero Hincapié.

¿Cuánto costará ver el Mundial 2026 en Ecuador?

Actualmente, los precios de las plataformas en Ecuador son:

Aunque las compañías no confirmaron si existirán paquetes especiales para el Mundial, se espera que en los próximos meses anuncien promociones y planes exclusivos para la competencia.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia

La próxima Copa del Mundo marcará una nueva era para el fútbol internacional.

El torneo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en tres países organizadores:

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá

La FIFA apuesta por una edición récord en audiencia global, plataformas digitales y cobertura multiplataforma.

  • Ecuador se prepara para el Mundial 2026 con amistosos internacionales
  • Willian Pacho y Piero Hincapié jugarán histórica final de Champions League
  • FIFA confirma cambios históricos para el Mundial 2026
  • Así avanzan las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial

Con información de – El Universo

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