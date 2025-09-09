Luto: murió reconocida exreina de belleza, Shamel Alejandra Álava Zambrano, en un trágico accidente de tránsito

La exreina de belleza iba manejando su vehículo en el momento en el que se presentó el grave accidente. Hay conmoción en el mundo de la belleza debido a que una reconocida exreina murió en un trágico accidente de tránsito.

Se trata de Shamel Alejandra Álava Zambrano, que en los años 2015 y 2016 participó en un reinado regional en El Empalme, la localidad ubicada en Guayas, Ecuador, y fue coronada como la reina más hermosa de esa zona de su país.

El accidente de tránsito, de acuerdo con lo que han revelado las autoridades, fue el viernes 5 de septiembre de 2025, en la vía que conduce de El Empalme a Balzar, exactamente a la altura del recinto La 22.

Además, aparte del fallecimiento de Shamel Alejandra Álava Zambrano, la reconocida exreina de belleza de Ecuador, en el lugar de los hechos quedaron heridas seis personas que se encuentran bajo rigurosos tratamientos médicos en centros hospitalarios de primer nivel.

Esto es lo que se sabe del accidente de tránsito en el que murió Shamel Alejandra Álava Zambrano, la reconocida exreina de belleza de Ecuador

Las autoridades han analizado los videos de las cámaras de seguridad del sector en el que ocurrió el siniestro y se han dado cuenta de que el vehículo de Shamel Alejandra Álava Zambrano chocó de frente contra otro carro que se estaba movilizando en sentido contrario.

Adicionalmente, los investigadores han determinado que todo parece indicar que Shamel Alejandra Álava Zambrano se encontraba manejando y que, por lo tanto, debido a la gravedad del impacto, habría fallecido casi que de inmediato.

Sin embargo, las investigaciones se continúan llevando a cabo para determinar próximamente cuáles fueron las causas del grave accidente de tránsito en la vía El Empalme – Balzar.

El Gobierno Municipal de El Empalme se pronunció tras la muerte de Shamel Alejandra Álava Zambrano, la reconocida exreina de belleza de Ecuador

Luego de que se confirmó la muerte de Shamel Alejandra Álava Zambrano, el Gobierno Municipal de El Empalme lamentó lo ocurrido y expresó un profundo mensaje de condolencias.

«Estamos consternados con el fallecimiento de Shamel Alejandra Álava Zambrano, quien en vida ostentó con altura la honrosa dignidad de reina del cantón de El Empalme», se comenzó diciendo en el pronunciamiento.

«Extendemos nuestra solidaridad a su esposo, señor Gonzalo Cantos, a sus padres, señores Wiston y Gisela, a sus hermanos y demás familiares, así como a Ernesto Cantos Cedeño, concejal principal de nuestro cantón y su tío político. Paz en su tumba», complementaron.

Con información de RCN